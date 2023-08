Elecciones Santa Cruz 2023: votó el candidato a gobernador Sergio Acevedo

¿Qué es la Ley de Lemas?

La Ley de Lemas es un sistema electoral que se conoce oficialmente como el sistema de doble voto simultáneo y acumulativo. Dentro de esta modalidad electroral, cada partido político constituye un Lema y todas las fracciones internas de ese partido pueden presentarse a elecciones con candidatos propios, los cuales vienen a constituir los denominados Sublemas (Legisladores y Concejales). Actualmente, las provincias que aplican la Ley de Lemas son: Chubut, Formsa, Jujuy, La Rioja, Misiones, Río Negro, Salta, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero y Tucumán.

El total de votos que se adjudica cada partido político (Lema), corresponde a la suma de los votos que hayan recibido todos los sublemas agrupados de ese partido o lema. Esto determina el número de cargos que obtiene ese lema. Es decir que todas las personas que voten un sublema que no resulte electo, indirectamente estan eligiendo al sublema ganador de ese partido politico en particular.

A la hora del escrutinio, se suma el total de votos que recibe cada sublema y quien resulta ganador es el candidato del lema que obtuvo más sufragios, sin importar si fue o no el más elegido por la gente. De esta forma, se rompe con la lógica de que el candidato más votado es el ganador, ya que no necesariamente sucede de esta forma. Si el candidato más votado saca una diferencia menor a la suma de los sublemas de otro partido, no resultaría electo.