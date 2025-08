En campaña: Javier Milei cerrará un nuevo evento de la Fundación Faro

El Presidente estará presente en un encuentro convocado por el think thank libertario que dirige Agustín Laje. Se presentará en sociedad a tres nuevos voceros de la entidad.

Tras firmar los vetos a las leyes de moratoria previsional, aumento a jubilados y emergencia en Discapacidad, el presidente Javier Milei cerrará este lunes por la noche un nuevo evento de la Fundación Faro, el think thank oficialista que dirige el libertario Agustín Laje .

Javier Milei encabezará un evento de la Fundación Faro.

De esta manera, el think thank acogerá a dos de los economistas que formaban parte del consejo de asesores que hasta semanas presidía Demian Reidel -Boggiano y Castiñeira-, en tanto que integrará de manera oficial a las filas libertarias a Recalde, ex director de cine cercano al oficialismo.