Internet, monopolios y 5G: las definiciones del flamante presidente de ENACOM

Por las dilaciones en su designación formal, Claudio Ambrosini apenas lleva poco más de dos semanas como presidente del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), pero la agenda no espera. “Recién asumí, pero tengo que ponerme sobre todos los temas”, admite. Tendrá para resolver algunas cuestiones controversiales, en un negocio con jugadores de gran tamaño e intereses cruzados. Por eso prefiere no ponerse plazos: “Con estos temas importantes nos tomaremos tiempo para no tomar decisiones apresuradas”. La idea es avanzar sobre lo hecho: “No hay que romper todo y hacer una casa nueva, hay que mejorar lo que está, se hicieron muchas cosas malas y muchas buenas”. Y apeló al aporte de todos los sectores porque “es mucho lo que hay que hacer como para depender de los esfuerzos individuales”. En un encuentro con medios del que participó Ámbito, delineó las que serán las políticas principales del ente y del Gobierno en el área.