Escándalo en la privatización de Los Nihuiles: Mendoza admite contrato con los Neuss

Una comunicación interna de EMESA confirmó la contratación de una firma de la familia Neuss para el mantenimiento del complejo hidroeléctrico, en medio del proceso para venta. Crecen las sospechas de direccionamiento y la oposición impulsa una bicameral para controlar la concesión.

Este martes, Ámbito publicó en exclusiva que, en medio de la llamada en conjunto entre Mendoza y el gobierno nacional para privatizar el complejo hidroeléctrico Los Nihuiles , la firma Consorcio de Empresas Mendocinas para Potrerillos ( CEMPPSA) , de la familia Neuss, había sido contratada por la EMESA e HINISA, organismos provinciales que administran el mencionado sistema, para que se encargará del mantenimiento de Los Nihuiles (HEMSA).

Ahora, el presidente del directorio de EMESA, Mauricio Pinti Clop, le envío una comunicación interna a la ministra provincial de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, donde se admite la contratación de CEMPPSA, controlada por Edison Energy. El texto corrió como un reguero por despachos mendocinos.

La investigación de Ámbito encendió las alarmas en la provincia cuyana, ya que la empresa de la familia Neuss es señalada como una de las interesadas en quedarse con la privatización dada a conocer en julio de este año entre el gobierno de Alfredo Cornejo y el de Javier Milei . De ser así, la contratación de CEMPPSA le permitiría acceder a información privilegiada.

Como se dijo, Edison Energy controla CEMPPSA y la cadena de usinas que son parte de la concesión: Cacheuta, Álvarez Condarco y El Carrizal.

Según fuentes calificadas, “llamativamente cuando se iba a vender el 90 por ciento de las acciones, a último momento, el Gobierno provincial anunció que iba a vender el 100". "No hay otra posibilidad de que no sea un condicionamiento de Nación , para que quede en manos de todos aquellos que se vienen beneficiando con las privatizaciones del sistema hidroeléctrico. Forma parte de una toma de decisión política nacional que está avanzando sobre los complejos hidroeléctricos poniendo todo a disposición de los mismos jugadores”, agregaron.

Los Neuss ya son parte de la comidilla diaria en cada privatización del gobierno de Milei. No solo forman parte del conglomerado que se quedó con Transener sino que también pusieron un pie dentro de la privatización de las represas del complejo Comahue. Justamente, sobre estas últimas, como reveló Ámbito, se acaba de ampliar la denuncia presentada por la Fundación Soberanía, de Neuquén, en la que se describe una “cadena de ilegalidades”, para subvaluar las represas y elegir quiénes se quedan con su explotación, corriendo al Tribunal de Tasaciones y situando en su lugar una nueva unidad de valuaciones.

Los hermanos Juan y Patricio Neuss vuelven a ser mencionados para quedarse con otra privatización clave.

Sospechas de direccionamiento

Uno de los elementos que más llaman la atención durante esta licitación conjunta es por qué motivo a casi un mes de la publicación de los decretos aún no se conocieron los pliegos. En ese sentido, fuentes calificadas indicaron que el 11 de enero de 2025 se produjo una crecida histórica del río Atuel que inundó las casas de máquinas de Nihuil II y Nihuil III, dañando generadores, tableros de control y sistemas auxiliares. En respuesta, la Legislatura sancionó la Ley N° 9630, que declaró la emergencia en el sistema por 14 meses y mantuvo a HINISA operando en carácter transitorio.

Como publicó Ámbito, hay interferencias en lo concerniente al peritaje de las aseguradoras y la enorme cifra que separa a una de la otra. A esto se suma los cuestionamientos por los millones de dólares que el Gobierno provincial gastó en consultoría por este tema. Fuentes consultadas indican que Restore propone una recuperación parcial de los daños, dando el monto menor de la póliza, mientras que HISSA-Transener vería inviable esa propuesta y apelaría a una reconstrucción de las centrales con montos que suman alrededor de 100 millones de dólares. El monto exacto de las pólizas no ha sido informado públicamente. Esta sería una de las explicaciones del retraso.

Por otro lado, como no se conoce el contenido completo del pliego licitatorio y el precio base o de reserva fijado para la venta del 100% de HEMSA, hay dudas concretas sobre cuál es el negocio de Mendoza, que pasará de ser el socio del negocio en un 49% a 0% durante 30 años. Más aún si se tiene en cuenta que solamente quedaría el 6% de las regalías, ya que el otro 6% se lo lleva la vecina provincia de La Pampa.

Consecuencias

A partir de la investigación de Ámbito, se movieron fichas en la Legislatura mendocina. Es que la oposición propuso una comisión bicameral para controlar la concesión de Los Nihuiles y, así, garantizar transparencia en todas sus etapas.

Como se informó la privatización fue convocada de manera conjunta por el Gobierno de Mendoza, mediante el Decreto 1436/26, y por el Gobierno Nacional, a través del Decreto 667/26. La iniciativa busca establecer un mecanismo institucional de seguimiento sobre un complejo considerado estratégico para la soberanía energética y la autonomía de Mendoza, especialmente luego del temporal que provocó daños e inutilizó dos de las centrales que integran el sistema.

Entre los aspectos que los legisladores consideran necesario transparentar se encuentra la situación actual de las centrales afectadas, el avance en el cobro de los seguros correspondientes y las condiciones establecidas en los pliegos de la licitación.

Asimismo, la comisión tendría entre sus objetivos conocer quiénes son los principales interesados en operar las centrales, cómo se desarrollará el proceso de adjudicación y cuáles serán las condiciones definitivas de la concesión.

Otro de los puntos centrales de la propuesta está relacionado con los recursos que recibirá la provincia. En ese sentido, los legisladores plantean la necesidad de realizar un seguimiento sobre las regalías que percibirá Mendoza y las condiciones económicas derivadas de la explotación del sistema hidroeléctrico.

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La iniciativa también pone el foco en el suministro de energía. Los diputados consideran necesario controlar que se garantice el efectivo abastecimiento energético para los mendocinos y conocer el precio al que accederán a la energía tanto los ciudadanos como las empresas de la provincia.

El mecanismo de control no se limitaría al actual proceso de concesión. La propuesta contempla que la comisión bicameral pueda realizar el seguimiento durante las distintas etapas del procedimiento y también durante la futura operación de las centrales por parte de los adjudicatarios.

De esta manera, la oposición busca que la Legislatura tenga participación y acceso a información sobre un proceso que consideran estratégico para Mendoza, con especial atención en las condiciones de la concesión, los beneficios económicos para la provincia y el impacto que pueda tener sobre el abastecimiento y el costo de la energía.