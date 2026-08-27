Donald Trump excluyó a la Argentina de la nueva cuota de importación de 300.000 toneladas de carne sin aranceles

Washington autorizó la importación extraordinaria de 300.000 toneladas de carne magra para frenar precios. La medida no beneficia a la Argentina al contar con cupos fijos, pero le abre la puerta a Brasil.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , oficializó la medida anticipada vía redes sociales al firmar una proclama que habilita el ingreso temporal y extraordinario de 300.000 toneladas de carne vacuna magra sin aranceles, por fuera de los cupos y canales habituales.

La medida excluye de sus ventajas a la Argentina, Uruguay, Australia y Nueva Zelanda, países que ya operan bajo volúmenes asignados previamente . En contrapartida, la decisión le abre una oportunidad clave a Brasil, que hasta ahora no disponía de un tratamiento arancelario preferencial en Estados Unidos.

La decisión, comunicada por la Casa Blanca, busca volcar más carne para la elaboración de carne picada y frenar los valores al consumidor , en un marco atravesado por el marcado desplome del stock ganadero estadounidense y crecientes problemas de abastecimiento.

Sin embargo, según la proclama, el alcance de la medida estará acotado en el tiempo y en volumen. Con inicio fijado para el 1° de septiembre de 2026 y una duración de 90 días , la resolución autoriza cupos mensuales de 100.000 toneladas hasta completar el l ímite global de 300.000 toneladas.

Cabe precisar que la carne comprendida en el programa deberá destinarse exclusivamente a recortes magros que luego serán mezclados con carne estadounidense para la elaboración de carne molida.

Asimismo, la Casa Blanca detalló que el objetivo del plan es colocar esos cortes en el mercado con un descuento aproximado del 25% sobre los precios habituales de importación.

Las implicancias de la medida

Un detalle de especial magnitud es que el documento deja explícitamente establecido que la decisión no modifica los compromisos asumidos con los países que cuentan con tratados de libre comercio con EEUU, ni alcanza a aquellos países que ya poseen cuotas específicas para exportar carne vacuna.

La Argentina queda al margen del beneficio por disponer de un cupo arancelario propio de 20.000 toneladas, estatus que comparte con Uruguay, Australia y Nueva Zelanda. La Argentina históricamente tuvo 20.000 toneladas y Trump la subió a 100.000 toneladas este año.

De este modo, la ventaja de la medida impactará sobre aquellos proveedores que comercializan hacienda hacia Estados Unidos fuera de un marco de cuotas fijas, con Brasil a la cabeza. Desde la administración Trump argumentaron que la apertura busca mitigar el complejo escenario productivo de la ganadería norteamericana.

La ventaja de la medida impactará sobre aquellos proveedores que comercializan hacienda hacia Estados Unidos fuera de un marco de cuotas fijas, con Brasil a la cabeza.

Desde el gobierno estadounidense indicaron que “el presidente Trump está tomando medidas decisivas para responder a las perturbaciones del mercado y a los desastres naturales, con el objetivo de garantizar un suministro adecuado y precios asequibles de los productos cárnicos para las familias estadounidenses”.

La crítica a Biden

El documento destaca que la presidencia de Joe Biden dejó al sector con “una de las crisis de suministro de carne de res más graves de las últimas décadas”, llevando al rodeo bovino estadounidense “a su nivel más bajo en 75 años”.

La Casa Blanca atribuyó la responsabilidad del cuadro actual a las decisiones de la gestión demócrata, al incremento de los costos de producción y a diversas restricciones que afectaron a los productores ganaderos.

La Casa Blanca atribuyó la responsabilidad del cuadro actual a las decisiones de la gestión demócrata.

Además, la administración Trump señaló que la oferta se vio castigada este año por el bloqueo al ganado mexicano tras la alerta de gusano barrenador, la sequía en las pasturas y los incendios que destruyeron forrajes. Como consecuencia de ese panorama negativo, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) proyecta que la producción de carne vacuna caerá alrededor de un 4% respecto de los niveles registrados en 2025.

El mayor consumidor mundial de carne vacuna por volumen

El Ejecutivo estadounidense remarcó la magnitud de su mercado interno: Estados Unidos encabeza el consumo global de carne vacuna en volumen y ocupa el segundo lugar per cápita. Bajo esa premisa, desde Washington argumentaron que la apertura busca asegurar el abastecimiento en un mercado de alta demanda estructural.

Con este esquema, la Casa Blanca prevé un impacto directo en el volumen circulante: según las estimaciones oficiales, el cupo extraordinario volcará un 10% adicional de carne vacuna al mercado en comparación con los pronósticos previos.

El Ejecutivo estadounidense remarcó la magnitud de su mercado interno: Estados Unidos encabeza el consumo global de carne vacuna en volumen y ocupa el segundo lugar per cápita.

De manera paralela, desde Washington buscaron llevar tranquilidad indicando que la medida fue diseñada para no afectar de manera significativa el mercado de hacienda para engorde ni perjudicar a los ganaderos estadounidenses. La proclama remarca además que el objetivo central sigue siendo la reconstrucción del rodeo nacional y el fortalecimiento de la producción doméstica.

La Casa Blanca aseguró que, desde el regreso de Trump, el sector ganadero muestra señales de recuperación inéditas desde 2018, impulsado por el aumento del rodeo y la retención de vaquillonas.