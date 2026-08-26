ANSES confirmó el 55% de descuento en SUBE: a quiénes le corresponde y cómo pedirlo

El organismo mantiene la Tarifa Social Federal para acceder a un descuento en SUBE. Quiénes pueden solicitarla y cómo activarla.

La Tarifa Social Federal permite que los beneficiarios habilitados paguen un valor reducido en los viajes con la tarjeta SUBE.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) mantiene habilitado el acceso a la Tarifa Social Federal , el beneficio que reduce en un 55% el costo de los viajes para los usuarios alcanzados por el sistema.

La medida está destinada a distintos grupos que perciben prestaciones previsionales, asignaciones o programas sociales. Una vez incorporado el atributo correspondiente, el titular abona el 45% del valor vigente del transporte incluido en el esquema.

Para obtener este descuento, es necesario realizar la gestión de vinculación entre la prestación y la tarjeta SUBE . El procedimiento puede iniciarse por canales digitales y, en determinados casos, completarse mediante atención presencial.

El beneficio alcanza a jubilados y pensionados del SIPA , además de titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y de distintas Pensiones No Contributivas , entre ellas las otorgadas por invalidez, vejez y a madres de siete hijos.

También pueden acceder los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) , la Asignación por Embarazo (AUE) y quienes cobran las becas del Programa Progresar , siempre que cumplan con las condiciones previstas para la incorporación al atributo social.

La nómina se completa con personal de casas particulares, monotributistas sociales, beneficiarios del Seguro por Desempleo, veteranos de la Guerra de Malvinas y titulares de los programas Volver al Trabajo y Acompañamiento Social.

Requisitos clave para vincular tu tarjeta SUBE a Mi ANSES

El primer paso consiste en ingresar a Mi ANSES con el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social. Dentro de la plataforma, el usuario debe buscar el apartado “Programas y beneficios” para iniciar la solicitud.

Desde ese menú se puede generar el PIN SUBE, un código personal que permite relacionar la condición de cada beneficiario con la tarjeta registrada a nombre del titular. Es importante que los datos personales y la nominación del plástico estén correctamente actualizados.

Después, solo hay que vincular el código con la tarjeta SUBE registrada y acreditar el beneficio para que el descuento del 55% se aplique al momento de viajar.

Trámite presencial: días y turnos según la terminación de tu DNI

Quienes no puedan realizar la gestión de manera online pueden consultar la alternativa de atención en una oficina de ANSES o en un Centro de Atención SUBE, llevando el DNI y la tarjeta que se utilizará para viajar.

Para organizar la concurrencia presencial, algunas modalidades de atención pueden establecer una distribución orientativa según la terminación del documento. En ese esquema, los DNI finalizados en 0 y 1 corresponden al lunes, mientras que los terminados en 2 y 3 se asignan al martes.

Los documentos con terminación en 4 y 5 se concentran el miércoles, los finalizados en 6 y 7 el jueves y aquellos que terminan en 8 y 9 el viernes. Antes de asistir, conviene verificar la disponibilidad y las condiciones de atención de la dependencia elegida.

Así quedan las tarifas con el beneficio acumulado

La aplicación de la Tarifa Social Federal implica que el pasajero cubra solo el 45% del precio nominal del viaje. Por ejemplo, frente a un boleto general de $100, el importe a pagar con la rebaja es de $45.

Si la tarifa vigente fuera de $400, el costo para una persona alcanzada por el beneficio sería de $180. En tanto, ante un pasaje de $800, el valor descontado quedaría en $360.

En las zonas donde funciona la Red SUBE, la tarifa social puede combinarse con los descuentos previstos para determinados transbordos dentro del período establecido. El resultado final dependerá del recorrido, la jurisdicción y las reglas tarifarias aplicables a cada viaje.