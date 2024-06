Escándalo de los alimentos: Sandra Pettovello faltó de nuevo a Diputados

"Cuando uno es presidente de una Cámara y hay una comisión que dice 'nosotros invitamos a tal funcionario', no se puede ni pisar ni cajonear, la tiene que girar. Al no hacerlo, el presidente de la Cámara está en una situación que no corresponde", agregó en relación al accionar de Martín Menem.

Sobre la ministra de Capital Humano, Martínez cuestionó: "Después de eso, está la voluntad o no voluntad de la funcionaria de no venir. También sería que conteste y diga algo, qué es lo que quiere hacer. ¿Quiere venir? ¿No quiere venir? ¿Por qué?".

Germán Martínez Juan Pablo Allan Diputados Unión por la Patria le pide explicaciones a Pettovello por el escándalo en la distribución de los alimentos. Foto: Ignacio Petunchi.

Criticas a Pettovello por su ausencia en Diputados

Otro de los diputados que tomó la palabra para cuestionar y preguntarse por la ausencia de la titular de Capital Humano fue Juan Marino de UP: "La ministra no vino. Vino la ministra de Seguridad, vino el ministro de Justicia, es decir, no es que había una decisión de que no vinieran los ministros".

En la misma línea, señaló que Pettovello "al día de hoy sigue sin venir. Incluso uno de los que se negaban a dar explicaciones públicamente, que era el anterior jefe de Gabinete, finalmente vino al Senado a responder preguntas".

"Pettovello no viene. ¿Nos pueden responder por qué no viene? Nos parece importante porque absorbió en el Ministerio de Capital Humano lo que antes eran cuatro ministerios: Desarrollo Social, Trabajo, Cultura y Educación. Y, obviamente, absorbe cuatro ministerios en uno, una persona que no tenía experiencia previa en la gestión pública, y como mínimo vas a tener cuatro escándalos en uno", agregó.