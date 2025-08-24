En medio del escándalo de ANDIS, Diputados convoca a reunión de la comisión investigadora del caso $LIBRA







El jueves la Cámara baja debatirá la integración de la Comisión $LIBRA, que busca indagar una posible estafa que salpica a Milei y a la Casa Rosada.

Diputados convocó para el jueves la reunión constitutiva de la comisión investigadora del caso $LIBRA.



En plena crisis por los audios de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), la Cámara de Diputados confirmó que el jueves 28 de agosto a las 14 horas se reunirá la Comisión Investigadora sobre la criptomoneda $LIBRA en el Anexo “C”. El objetivo del encuentro será elegir a sus autoridades y fijar el calendario de trabajo, un paso que el oficialismo evitó durante meses.

El cuerpo fue creado hace más de cuatro meses, pero su funcionamiento quedó bloqueado por maniobras dilatorias de La Libertad Avanza. En dos ocasiones, la definición de autoridades terminó en empate 14 a 14, lo que impidió avanzar. El miércoles pasado, la oposición aprobó una resolución impulsada por Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) que establece que, en caso de empate, la presidencia recaerá en el candidato del bloque con mayor representación parlamentaria.

Diputados 20 de agosto La oposición logró destrabar el funcionamiento tras meses de bloqueo del oficialismo. Con esta modificación, todo indica que la presidencia quedará en manos de la diputada Sabrina Selva (Unión por la Patria). “Queremos que venga la hermana del Presidente”, adelantó Selva, en referencia a Karina Milei, cuya presencia es uno de los puntos que más incomoda a la Casa Rosada.

Un nuevo frente que complica al Gobierno La investigación sobre $LIBRA apunta al presidente Javier Milei y a su entorno, por la presunta promoción de una estafa financiera desde su cuenta de X (antes Twitter). El expediente también menciona al empresario Hayden Davis, señalado como creador del esquema, y a Mauricio Novelli, un trader que mantuvo vínculos con Olivos.

El avance parlamentario ocurre en simultáneo al escándalo de la ANDIS, tras la difusión de audios atribuidos al desplazado director Diego Spagnuolo, en los que alude a supuestos pedidos de coimas y menciona a Karina Milei y Eduardo “Lule” Menem. “No pongo las manos en el fuego por ningún funcionario”, reconoció el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, al referirse a la crisis.

Diego Spagnuolo Karina Milei Javier Milei Martín Menem El avance ocurre en paralelo al escándalo de la ANDIS, que golpea a la Casa Rosada. Con el llamado a reunión, la oposición logró reflotar un tema que parecía enterrado. Si la comisión se constituye el jueves, tendrá hasta noviembre para investigar el caso $LIBRA, lo que significa que su desarrollo se superpondrá con la campaña electoral, abriendo un nuevo frente de conflicto para Milei en el peor momento de su gestión. El fallo a favor de Hayden Davis disparó la cotización de $LIBRA Tras levantarse el embargo judicial sobre las cuentas de Hayden Davis, la memecoin $LIBRA vivió un repunte extraordinario del 527% en pocas horas. Sin embargo, la criptomoneda no logró sostenerse en valores altos y volvió a operar en niveles cercanos a cero. La resolución de la Justicia estadounidense permitió descongelar activos por u$s57 millones del empresario, lo que generó un rebote inmediato en el mercado cripto. El fallo también reveló que la billetera de Davis continuaba realizando operaciones automáticas de compra y venta pese a la orden de bloqueo que pesaba desde mayo. Hayden Davis y Javie Milei 2.jpg La memecoin $LIBRA vivió un repunte extraordinario del 527%. X Medios especializados como CoinoMedia destacaron que la medida podría significar un nuevo comienzo para el proyecto: “Esta decisión parece haber reavivado la confianza de los inversores, provocando una fuerte reacción alcista en el mercado”, aseguraron, y añadieron que con los fondos habilitados, el equipo podrá avanzar en la hoja de ruta y en la reconstrucción de la confianza de la comunidad. Pese al entusiasmo inicial, la volatilidad dominó la operatoria. El jueves, cada token alcanzó los u$s0,55, pero para la madrugada del viernes ya se movía por encima de apenas u$s0,01 y, hacia la tarde, retrocedía a u$s0,009, mostrando la fragilidad del repunte.