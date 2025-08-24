Las elecciones se metieron en el Congreso: ¿cómo influyó el cierre de listas en las últimas votaciones?

“Hice uso del teléfono y sacamos un empate”, sostuvo Guillermo Francos en el Council of the Américas, en referencia a la última sesión en la Cámara de Diputados , a la que le siguió otra en el Senado con agenda opositora. La pregunta es cuánto pudo convencer, ante la cercanía de unas elecciones en donde La Libertad Avanza confronta en las provincias contra los gobernadores y su control sobre las legislaturas locales.

Mientras la oposición promete avanzar con nuevas sesiones, el Gobierno nacional pudo matizar otra semana de derrotas legislativas con el blindaje del veto al aumento a jubilados en Diputados. Es en ese proyecto en donde se expresaron más claramente los apoyos a pesar de la confrontación electoral. El resto de propuestas que tensionaban con el rumbo fiscal oficialista (discapacidad y distribución de ATN en la Cámara baja; universidades y hospitales pediátricos en el Senado) fueron aprobadas holgadamente.

La confrontación de La Libertad Avanza en Corrientes comienza a mostrar sus costos en ambas cámaras. El senador Carlos Espínola , que ingresó con el peronismo pero se fue del bloque junto a Edgardo Kueider en el 2023, confrontó por primera vez con el Ejecutivo luego de que no sea considerado como candidato libertario a gobernador. El medallista olímpico forma parte de la campaña de Juan Pablo Valdés , al igual que la diputada Sofía Brambilla (PRO) , que se diferenció de su bloque para respaldar a la oposición en el proyecto de ATN y el rechazo de los vetos de discapacidad y jubilaciones . Esta semana, incluso pidió explicaciones por la causa de las coimas de ANDIS.

En contraste, las alianzas libertarias con los gobernadores de Entre Ríos y Mendoza repercutieron en los diputados que les responden. Los litoraleños Francisco Morchio (acompañó los vetos presidenciales) y Marcela Antola (tuvo una abstención clave en proyecto de jubilados) se diferenciaron de sus bloques, mientras que los cuyanos Lisandro Nieri y Pamela Verasay ya votan igual que el oficialismo e intervinieron en la contrapropuesta al proyecto de de impuestos a los combustibles , que no se llegó a tratar en la sesión.

Alguien que se terminó de teñir de violeta esta semana fue la santafesina Carolina Losada , quien representa al Senado en el Consejo de Mayo . En la última sesión, salvo un voto afirmativo ( emergencia pediátrica ) y una abstención ( decreto por INTA e INTI ), Losada respaldó las posturas libertarias en cinco votaciones, diferenciándose del resto de su bloque.

En medio de una hipersegmentación de la UCR, la única candidata santafesina radical con chances -la actual diputada nacional, Melina Giorgi- responde al sector del gobernador Maximiliano Pullaro y no al de Losada, plegada en una estrategia de radicalismo oficialista que la acercan a Leandro Zdero, alineado plenamente con Javier Milei -y reflejado en las posturas de Gerardo Cipolini ante los vetos de discapacidad y jubilaciones-.

En contraste, la unidad del justicialismo en Tucumán en torno a la figura del gobernador Osvaldo Jaldo transformó voluntades de inmediato. No sólo los tres miembros del bloque Independencia ratificaron la postura que habían mostrado en junio, antagónica a La Libertad Avanza, tras un año y medio de acompañar a Casa Rosada, sino que también la senadora Beatriz Ávila, compañera política de su esposo -Germán Alfaro, quien compitió como vicegobernador en el 2023 contra Jaldo- y exaliada de Mauricio Macri, votó en las dos últimas sesiones junto a la oposición.

Francos Innovación federal.jpg Hasta comienzo de año, Guillermo Francos ejercía influencia en diputados leales a sus gobernadores.

El cierre de listas en Córdoba también repercutió en ambas Cámaras. Por caso, el senador Luis Juez -quien se había separado del bloque macrista para acercarse al libertario- votó en siete ocasiones junto a la oposición. El diputado Rodrigo de Loredo también confrontó contra los vetos presidenciales, pero no acompañó el proyecto de ATN, que tenía entre sus impulsores al gobernador Martín Llaryora, su antagonista en el ámbito provincial.

Otro cambio de postura se vio en el flamante bloque "Coherencia", un desprendimiento de La Libertad Avanza que conjugó a una expatriada (Lourdes Arrieta), una legisladora en conflicto (Marcela Pagano) y dos dirigentes que quedaron desplazados en el armado de listas libertarias (Gerardo González y Carlos D’Alessandro). Todos votaron a favor de los proyectos de la oposición, salvo González que se ausentó en toda la sesión. El propio D’Alessandro señaló ante este medio que su bancada “no es parte del Gobierno”. “Si no te dejan involucrarte en el armado electoral, no hay libertad”, remató.

Aún así, en la sesión le llegaron salvavidas desde tres provincias en donde La Libertad Avanza compite contra los oficialismos locales. Después de respaldar la emergencia en discapacidad, José Luis Garrido (Por Santa Cruz) aportó su voto para blindar el veto de Milei sobre jubilaciones, mientras que los cuatro misioneros de Innovación Federal aportaron sus abstenciones y Agustín Domingo (Juntos Somos Río Negro) se retiró del recinto. Otra particularidad de la sesión es que la chubutense Ana Clara Romero (PRO) se abstuvo en el proyecto para la distribución automática de ATN a las provincias, que el propio gobernador Ignacio Torres impulsó.