Aceptaron al Gobierno como querellante en la causa contra Juan Grabois por usurpación del Instituto Perón

El juez Ramos habilitó al Ministerio de Capital Humano a impulsar la causa por la ocupación del edificio, ocurrida el 7 de junio.

Juan Grabois tomó el Instituto Perón el 7 de junio junto a un grupo de militantes.

El Ministerio de Capital Humano anunció que fue reconocido como parte querellante en la causa que se inició por el desalojo del edificio del ex Instituto Juan Domingo Perón, ocurrida el 7 de junio y en el que el dirigente Juan Grabois fue detenido. Según resolvió el juez federal Sebastián Ramos, la cartera de Sandra Pettovello reúne los requisitos para intervenir con plenas facultades.

En su resolución, el magistrado sostuvo que la cartera conducida por Pettovello cumple con los requisitos de los artículos 82 y concordantes del Código Procesal Penal de la Nación, lo que le permite impulsar la investigación como querellante.

El Ministerio recordó que “tal como fue oportunamente denunciado por esta cartera, se destaca que en la toma del edificio del ex Instituto Juan Domingo Perón, Grabois no actuó como un mero asistente, sino que desempeñó un rol activo. Fue acompañado en la ocupación ilegal por los legisladores Itai Hagman y Natalia Zaracho”.

grabois detencion (1).jpeg Tras la toma, Juan Grabois fue detenido. NA La situación judicial se entrelaza con la política, ya que la resolución judicial fue dictada dos días después de que Grabois y Hagman firmarán como candidatos para participar en las elecciones legislativas de octubre. El dirigente social figura en el tercer lugar de la lista de diputados de Fuerza Patria por Buenos Aires, mientras que Hagman lidera la nómina de ese espacio en la Ciudad, lo que le garantiza renovar su banca.

Según el comunicado oficial, “el ingreso al inmueble se produjo mediante la rotura de una puerta de blindex que comunicaba con el bar temático Un Café con Perón. Una vez dentro, los manifestantes profirieron consignas contra el Gobierno, desconocieron la disolución del Instituto y manifestaron su intención de ‘resistir’ y ‘defender el lugar’, transmitiendo en directo lo ocurrido a través de las redes sociales del propio Grabois”.

Según el comunicado oficial, "el ingreso al inmueble se produjo mediante la rotura de una puerta de blindex que comunicaba con el bar temático Un Café con Perón. Una vez dentro, los manifestantes profirieron consignas contra el Gobierno, desconocieron la disolución del Instituto y manifestaron su intención de 'resistir' y 'defender el lugar', transmitiendo en directo lo ocurrido a través de las redes sociales del propio Grabois".

Finalmente, la cartera ratificó "su compromiso con la defensa del patrimonio público y con el estricto cumplimiento de la ley", y adelantó que continuará ejerciendo todas las acciones legales necesarias para que los responsables respondan ante la Justicia.