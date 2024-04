Estados Unidos está "bullish" en su comercio con Argentina, afirma funcionaria de EEUU

Marisa Lago: Las reuniones confirmaron la importancia de este viaje. Sabíamos que con los cambios que están en marcha existían oportunidades significativas para incrementar el comercio y la inversión entre nuestros dos países. El mejor ejemplo es probablemente la eliminación del sistema de registro de importaciones, que realmente era un lastre para el comercio y no rendía ningún beneficio significativo. No es solo una gran noticia para las compañías estadounidenses y del resto del mundo, sino que también es una señal del deseo de estar más abiertos al comercio bilateral y las inversiones.

P.: ¿Cuál es el objetivo de Estados Unidos al tratar de incrementar el comercio con América Latina?

M.L.: Durante la pandemia aprendimos la importancia de no depender demasiado de un país o incluso de una sola región. Por eso estamos muy interesados en diversificar nuestra cadena de suministro. En nuestra búsqueda de países donde la diversificación tenga sentido, las Américas se destacan por ser nuestros vecinos y tener vínculos históricos y comerciales tan fuertes. Además, dada nuestra conexión geográfica, vemos cada vez más oportunidades.

P.: ¿En qué sectores se concentró durante su viaje?

M.L.: Si tuviera que resumir, diría que la transición a energías limpias y los minerales críticos. Una de las fortalezas de Argentina en este sentido es que hay muchas fuentes de energía limpia disponibles. No se trata sólo del viento. Ni sólo la solar. Ni sólo la hidro, ¿no? Sabemos que hay países de todo el mundo que han asumido compromisos en virtud del Acuerdo de París. Y al cumplir esos compromisos, creemos que las empresas estadounidenses, con sus tecnologías y soluciones de vanguardia, pueden ayudar a otros países. Ese es el mensaje que comparto en mis reuniones con empresas argentinas y estadounidenses que operan en el espacio energético.

P.: ¿Cómo imagina Estados Unidos la cooperación con Argentina en la minería de litio?

M.L.: Hay un gran reconocimiento del potencial de Argentina en este campo. El hecho de que pueda ser el tercer mayor exportador de litio con menos de un tercio de sus reservas explotadas muestra cuál es el potencial de crecimiento. La Agencia Internacional de Energía ha pronosticado que la demanda de litio se multiplicará por 26 para 2050. Esa es una señal de demanda global que presenta una oportunidad para Argentina. Y creo que también presenta una oportunidad para Estados Unidos porque, una vez más, somos una economía de innovación. Tenemos empresas que brindan servicios y productos que pueden ayudar a Argentina a capitalizar esto.

P.: Las empresas argentinas no pueden acceder a financiación IRA para proyectos de energía limpia porque Argentina no tiene un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos. ¿Esto es algo que se podría discutir?

M.L.: Hay varias maneras de abordar esto. La primera es cuando se habla de la Ley de Reducción de la Inflación: son 369 mil millones de dólares destinados a la transición a la energía limpia. Eso es bueno para Estados Unidos y el mundo. Estamos enviando una fuerte señal de demanda con las inversiones del gobierno. Con respecto a ese tipo de acuerdo en particular, es un asunto para la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos.

Las inversiones en IRA abarcarán tecnologías que usted y yo ni siquiera podemos imaginar hoy. Tecnologías en las que ni siquiera la gente de nuestras universidades está pensando. La innovación por la que se conoce a Estados Unidos no se limitará a su territorio. Serán nuevas soluciones, nuevas tecnologías, nuevos enfoques que EE.UU. buscará exportar a aliados en todo el mundo. Entonces, veo nuevamente a Argentina como capaz de participar.

