Para detener el avance de China en la región, EEUU reforzará su apoyo militar y comercial a la Argentina

Un comité del Congreso propone usar recursos flexibles para promover la agenda de política exterior "Estados Unidos Primero" en nuestro país. Destacan al gobierno de Milei por el compromiso compartido con los mercados libres.

Los presidentes Donald Trump y Javier Milei en la firma del Consejo de la Paz, promovido por el estadounidense.

En los últimos días, en el Congreso de Estados Unidos se presentó el proyecto de ley de Asignaciones para Seguridad Nacional, Departamento de Estado y Programas relacionados de cara al año fiscal siguiente. Argentina aparece en un lugar central en su análisis geopolítico de la región Hemisferio Occidental , donde se busca, a través de diferentes vías, que los países de la región reduzcan “la dependencia de la República Popular China y la creación de nuevas oportunidades para un desarrollo regional duradero”.

El miembro de la Cámara de los Representantes, Mario Rafael Díaz-Balart , como presidente del Comité de Asignaciones, fue el encargado de sentar postura sobre los principales lineamientos del proyecto, que en el caso de Argentina son celebrados e incluso proponen que se refuercen con mayor inyección recursos que en 2025/26.

Con el fantasma de la expansión de China omnipresente, la gestión de Donald Trump busca fortalecer a sus principales aliados tanto comercial como militarmente. En ese sentido, nombra insistentemente a tres: Argentina, Perú y Paraguay.

Una de las principales menciones que hace sobre Argentina el proyecto del gobierno estadounidense es dentro del capítulo sobre el “Programa de financiación militar extranjera”. En ese sentido, la Cámara de Representantes solicitó un refuerzo de 55 millones de dólares para el bloque que componen Argentina, Paraguay y Perú, lo que se añadiría a lo inyectado en el año fiscal 2025/26: “El Comité incluye 55.000.000 de dólares adicionales por encima del año anterior para Hemisferio Occidental, aumentando el apoyo para Argentina, Paraguay y Perú”.

Dentro del capítulo titulado “Programas de Inversión en Seguridad Nacional”, aparece el inciso dedicado al “Fondo de Oportunidades America First”, que cuenta con un presupuesto de 750 millones de dólares. El objetivo es que “America First Opportunity Fund” proporcione al secretario de Estado, Marco Rubio , recursos flexibles para promover la agenda de política exterior "Estados Unidos Primero".

Justamente, allí aparece destacada la Argentina: “Los fondos bajo este epígrafe deben utilizarse para apoyar la economía, cooperación con aliados democráticos clave en Hemisferio Occidental, incluyendo Argentina, Costa Rica, Ecuador, Panamá, Paraguay y Perú, cuyo compromiso compartido con los mercados libres fomenta la estabilidad regional y la prosperidad de Estados Unidos. Los fondos deberían apoyar programas que modernicen los sistemas energéticos, mejorar la infraestructura y apoyar la gobernanza transparente para fomentar economías sólidas alineadas con la estrategia de Estados Unidos”.

Por otro lado, el mencionado Comité que funciona dentro de la Cámara baja de Estados Unidos felicitó al Gobierno de Trump por haber aprovechado la oportunidad de “ampliar la diplomacia comercial en la región profundizando el nearshoring, promoviendo la inversión de confianza y construyendo minerales críticos resilientes y otras cadenas de suministro estratégicas con socios en las Américas, reduciendo así la dependencia de la República Popular China y la creación de nuevas oportunidades para un desarrollo regional duradero. El Comité celebra la sólida alineación de los aspectos clave en relación con los países socios, entre ellos Argentina, Costa Rica, Ecuador, Panamá, Paraguay y Perú, y se siente alentado al ver los cambios recientes en Bolivia y las consiguientes oportunidades para una mayor cooperación”.

Comité de Asignaciones de EEUU- Ayuda a Argentina

Retornando al plano militar, la Cámara de Representantes aludió explícitamente al Programa F-16, que, como reveló Ámbito, cuenta con el apoyo de Estados Unidos. Es más, los “alienta a considerar asistencia adicional”.

En los últimos días, mediante el informe realizado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, ante la Cámara de Diputados de la Nación, se supo que la SIDE participará en una operación secreta dentro del Programa F-16. Según la información oficial, realizará tareas de contrainteligencia militar en el marco de la incorporación de aeronaves F-16 a la Fuerza Aérea. “El Programa F-16 cuenta con acuerdos de confidencialidad, cooperación tecnológica y protocolos de seguridad suscriptos con el Gobierno de los Estados Unidos de América, el Reino de Dinamarca y las empresas contratistas vinculadas al mantenimiento, modernización y provisión de armamento de las aeronaves F-16”, señalaron.

Otro elemento que aparece en el informe de Adorni es el anuncio de que este año se incorporarán seis aviones más. Cuando las consultas versaron sobre el cronograma de pagos, entrega de unidades y armamento incluido, Defensa arguyó “secreto militar” para no responder.

Más allá de esto, en otra de las respuestas, comunicaron que las 16 unidades entregadas hasta ahora fueron adquiridas por 301 millones de dólares, que se abonarán en cinco cuotas anuales.

Por otro lado, reconocen a la Argentina como “un aliado democrático y socio clave en el Cono Sur”. Es por eso que la Cámara de Representantes pide a al secretario de Estado, Marco Rubio, que profundice la cooperación con Argentina con el objetivo de “fortalecer las capacidades para la detección e investigación de la trata de personas, mejorar sistemas de información criminal relacionados con la trata de personas, optimizar los sistemas de información y las tecnologías relacionadas. Equipar y establecer programas para proteger a las víctimas de la trata identificadas durante los controles de migración y apoyo conjunto. Cooperación en materia de seguridad para contrarrestar la delincuencia organizada transnacional”.