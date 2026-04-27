A casi un mes de la firma del acuerdo salarial, el Gobierno homologó este lunes sin cambios la paritaria de Comercio acordada entre el gremio y las cámaras empresarias del sector.
El Gobierno homologó la paritaria de Comercio sin cambios y ratificó el aumento del 5%
El Ministerio de Capital Humano convalidó el acuerdo firmado entre el gremio y las cámaras empresarias. Se prevé un aumento en tres tramos, un bono de $120.000 y sumas no remunerativas.
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La medida fue oficializada por el Ministerio de Capital Humano, que convalidó el entendimiento firmado por la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) junto a la Cámara Argentina de Comercio (CAC), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Unión de Entidades Comerciales (UDECA).
El acuerdo salarial establece un incremento del 5% para el trimestre abril-junio, que se aplicará de forma escalonada y tomando como base las escalas vigentes a marzo de 2026, incluyendo las sumas no remunerativas.
Paritaria de Comercio: como se aplicará el incremento del 5%
Las partes acordaron incremento remunerativo del 5% sobre las escalas básicas del CCT 130/75 vigentes a marzo de 2026, tomando como base de cálculo el básico más las sumas no remunerativas, escalonado de la siguiente manera:
- 2% a partir de abril de 2026
- 1,5% a partir de mayo de 2026
- 1,5% a partir de junio de 2026
Base de cálculo: básicos convencionales de marzo de 2026 + sumas no remunerativas vigentes a esa fecha (aproximadamente $100.000).
Además, el entendimiento contempla el pago de sumas extraordinarias. Por un lado, un bono de $120.000 para los trabajadores de todas las categorías. Por otro, una suma fija no remunerativa de $20.000 que se adiciona a los montos ya vigentes bajo ese carácter. En paralelo, se fijó una contribución empresaria de $28.000 por trabajador en concepto de vigencia del convenio colectivo, junto con aportes adicionales destinados al sostenimiento del sistema de salud sindical.
El acuerdo tiene vigencia desde el 1 de abril de 2026 y fija como piso las condiciones salariales para el sector, sin perjuicio de negociaciones particulares en determinadas jurisdicciones.
Desde el sindicato, su secretario general, Armando Cavalieri, valoró el entendimiento y destacó que “es el resultado de un diálogo maduro y responsable”, en un contexto económico complejo que impacta tanto en los ingresos de los trabajadores como en la actividad de las pymes y los comercios de cercanía.
El dirigente también hizo referencia al conflicto en torno a la denominada “cuota solidaria” y señaló que la discusión quedó saldada tras una medida cautelar del Juzgado Federal N° 2 de San Martín, que suspendió artículos de la Ley de Modernización Laboral.
Según explicó, la resolución garantiza la continuidad de las cláusulas vigentes y obliga a las empresas a mantener la retención y el depósito de esas contribuciones, consideradas clave para el funcionamiento de las organizaciones gremiales.
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