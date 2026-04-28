Paritarias de Comercio: cuánto cobrarán en mayo de 2026 tras la homologación del acuerdo

El Ministerio de Capital Humano convalidó sin modificaciones el entendimiento firmado por FAECyS y las cámaras empresarias. En el quinto mes del año se activa el segundo tramo de la suba trimestral, junto con las sumas extraordinarias previstas para el sector.

Empleados de Comercio cobrarán en mayo con el segundo tramo del aumento paritario homologado por el Gobierno.

El Gobierno homologó sin cambios la paritaria de Comercio correspondiente al trimestre abril-junio de 2026 y ratificó el acuerdo salarial alcanzado entre la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS) y las cámaras empresarias del sector.

La medida fue oficializada por el Ministerio de Capital Humano , que convalidó el entendimiento firmado por el gremio mercantil junto a la Cámara Argentina de Comercio (CAC) , la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Unión de Entidades Comerciales Argentinas (UDECA) .

El acuerdo establece una mejora remunerativa total del 5% para el trimestre, distribuida en tres tramos: 2% desde abril , 1,5% desde mayo y 1,5% desde junio . La base de cálculo son las escalas básicas vigentes a marzo de 2026, con la incorporación de las sumas no remunerativas que se abonaban hasta ese momento.

Con la homologación oficial, los empleados de comercio tendrán en mayo la aplicación del segundo tramo del entendimiento salarial. El incremento del mes será del 1,5% , que se suma al 2% aplicado en abril , dentro del esquema trimestral pactado para los trabajadores encuadrados en el Convenio Colectivo de Trabajo 130/75 .

Además, el acuerdo contempla una suma no remunerativa adicional de $20.000 para abril, mayo y junio, que se liquida por fuera de los básicos de convenio. En paralelo, se fijó una contribución empresaria de $28.000 por trabajador en concepto de vigencia del convenio colectivo, además de aportes adicionales destinados al sostenimiento del sistema de salud sindical.

También se adiciona una suma no remunerativa de $20.000 para abril, mayo y junio, bajo las condiciones previstas en el entendimiento paritario. En paralelo, se fijó una contribución empresaria de $28.000 por trabajador en concepto de vigencia del convenio colectivo, además de aportes adicionales destinados al sostenimiento del sistema de salud sindical.

Desde FAECyS, el secretario general Armando Cavalieri valoró el acuerdo y sostuvo que “es el resultado de un diálogo maduro y responsable”, en un contexto económico complejo tanto para los ingresos de los trabajadores como para la actividad de las pymes y los comercios de cercanía.

Qué cobrarán los empleados de comercio en mayo de 2026

Con la aplicación del tramo correspondiente a mayo, las escalas brutas de referencia para jornada completa quedan de la siguiente manera. Los valores incluyen el básico de mayo más la suma fija/no remunerativa de $120.000, pero no contemplan la suma adicional de $20.000, ni otros conceptos como presentismo, antigüedad, manejo de caja, horas extras, zona o comisiones, que pueden modificar el ingreso final.

Maestranza

Categoría A: $1.216.248,70

$1.216.248,70 Categoría B: $1.220.184,60

$1.220.184,60 Categoría C: $1.235.243,70

Administrativos

Categoría A: $1.232.040,60

$1.232.040,60 Categoría B: $1.237.594,40

$1.237.594,40 Categoría C: $1.250.478,30

$1.250.478,30 Categoría D: $1.259.843,60

$1.259.843,60 Categoría E: $1.278.750,00

$1.278.750,00 Categoría F: $1.303.346,80

Cajeros

Categoría A: $1.235.999,30

$1.235.999,30 Categoría B: $1.242.882,50

$1.242.882,50 Categoría C: $1.261.946,20

Auxiliares

Categoría A: $1.235.999,30

$1.235.999,30 Categoría B: $1.247.194,90

$1.247.194,90 Categoría C: $1.282.440,80

Auxiliares especializados

Categoría A: $1.247.843,30

$1.247.843,30 Categoría B: $1.267.372,30

Vendedores

Categoría A: $1.235.999,30

$1.235.999,30 Categoría B: $1.268.858,30

$1.268.858,30 Categoría C: $1.278.768,80

$1.278.768,80 Categoría D: $1.303.347,80

Estos montos corresponden al salario bruto de referencia para trabajadores de jornada completa. El ingreso de bolsillo puede variar según los descuentos legales y convencionales, así como por adicionales particulares que correspondan en cada caso.

Qué ratificó la homologación de la paritaria mercantil

La homologación oficial confirmó que el entendimiento tendrá vigencia desde el 1 de abril de 2026 y fijará las condiciones salariales mínimas para la actividad durante el trimestre. De todos modos, el acuerdo no impide negociaciones particulares en determinadas jurisdicciones o empresas, siempre que mejoren el piso establecido.

El convenio también mantiene el esquema de sumas no remunerativas previsto para el período. La suma adicional de $20.000 se liquidará durante abril, mayo y junio, mientras que el último tramo correspondiente a junio quedará incorporado a los básicos convencionales a partir de julio.

En el plano sindical, Cavalieri también se refirió al conflicto por la denominada cuota solidaria y remarcó que la discusión quedó encauzada luego de una medida cautelar del Juzgado Federal N° 2 de San Martín, que suspendió artículos de la Ley de Modernización Laboral.

Según explicó el dirigente, esa resolución garantiza la continuidad de las cláusulas vigentes y obliga a las empresas a mantener la retención y el depósito de esas contribuciones, consideradas clave para el funcionamiento de las organizaciones gremiales.