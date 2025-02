Expresidente del BCRA pidió "sanciones ejemplares" tras la promoción cripto de Javier Milei

En su cuenta de X, Vanoli expresó: "Los hechos según mi experiencia de presidir la CNV (Comisión Nacional de Valores) de 2009 a 2014. Un operador Kip Protocol lanza un token llamado LIBRA. Lo operan pocas billeteras virtuales. Se debe tener cuenta en el exchange del exterior Solana para operar. El Presidente Milei alaba e incita a operar Libra efectuando una Recomendación de compra. Nótese que el Presidente no aclaró que sus dichos no son una recomendación de compra como si lo aclaran cubriéndose diversos operadores ".

"El precio del token quintuplica su valor en horas, en el medio se evapora un valor de mercado de US$ 4500 millones y hay operadores damnificados. Luego que Milei postea, el valor del token llega al máximo y luego hay masivos retiros en cinco operadores por casi US$ 100 millones ", agregó.

Bajo este marco, el economista advirtió que "existe un posible delito de estafa" pero que además "deben investigar la Justicia y la CNV posible uso de información privilegiada , manipulación de mercado art. 308 y 309 del Código Penal y Régimen de Transparencia de la CNV, además de intermediación no autorizada y/o oferta pública irregular, lo que cambia la gravedad de los delitos es si se comprueba que Milei Familiares/vinculados operaron el criptotoken y se beneficiaron con ello o fue simplemente “imprudencia” para copiar algo similar que lanzó la familia de Trump antes de acceder a la Presidencia".

"En la 'recomendación de compra' la clave es si Milei no es idóneo para CNV o un agente registrado. Por fuera que la CNV y la Justicia investiguen y sancionen esta posible estafa aunque CNV opine de manera cuestionable que un token no es un valor negociable, porque si tampoco es una moneda para el BCRA que son lo Criptoactivos? Agujeros Negros? Ofrecimientos irregulares deben ser investigados y sancionados por la CNV. Lo ocurrido es grave y hechos así pueden afectar en el futuro al gran público si no hay sanciones ejemplares", sumó.

Por último, estableció que "la ley de mercado de capitales y el código penal que se modificaron en 2012 para que Argentina sea calificado como un país de altos estándares de regulación financiera y transparencia tanto para IOSCO (regulador internacional de valores) como GAFI (organismo global antilavado) dan todas las herramientas jurídicas para proteger al público inversor y penalizar fraudes que afecten la estabilidad financiera. Un país que quiera recibir inversiones debe tener seguridad jurídica y reguladores activos para garantizar transparencia y legalidad".

Axel Kicillof arremetió contra Javier Milei por el escándalo cripto y lo acusó de ser parte de una "estafa multimillonaria"

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, publicó un mensaje en sus redes sociales donde expresó una dura crítica contra el presidente Javier Milei en medio de la polémica por la promoción del mandatario del controvertido criptoactivo. "Ayer, Javier Milei fue promotor y parte de una estafa multimillonaria, por X (exTwitter) y a la vista de todo el mundo. Los que se enriquecieron en millones de dólares actuaron en combinación con él, aunque después dijo que había sido engañado".

"Esto no tiene precedentes. Es una típica estafa piramidal con criptomonedas y hay muchísima gente de acá y de otros países que fue engañada", disparó.

Además del Presidente, Kicillof también apuntó contra el resto del armado de La Libertad Avanza, a los que también responsabilizó por lo sucedido. Según el mandatario peronista, Milei fue "promotor de una estafa multimillonaria" aunque después haya dicho "que había sido engañado". En este sentido, explicó: "Su posteo fue fijado durante 3 horas en su perfil y fue retuiteado por Martín Menem, Espert y todos los tuiteros libertarios".

"Siendo candidato había hecho algo parecido y los estafadores están presos, pero esta vez Milei se aprovechó de ser Presidente para motorizar un fraude", recordó Kicillof, por el caso de CoinX una plataforma de criptomonedas que se hizo conocida por la promoción de Milei - mientras ocupaba un cargo como diputado - y que fue denunciada por supuestas maniobras de estafa con el esquema "piramidal". Por el caso hubo cuatro detenidos: dos en territorio porteño y los restantes en jurisdicción santafesina.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires calificó lo sucedido como "muy muy grave" y detalló que "Milei tiene que explicar ante el país y ante la justicia quiénes son los estafadores y a quiénes benefició".

"Tiene que quedar claro si él y su entorno están entre los estafadores. El presidente de la Argentina fue parte una estafa mundial. Es un escándalo y una vergüenza. Pero, ante todo, es un delito", concluyó.