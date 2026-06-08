Boca acelera por Rodolfo Arruabarrena: el regreso del Vasco está a un paso de concretarse

La dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme avanzó en las negociaciones con el exentrenador xeneize y solo restan definir algunos detalles económicos para cerrar el acuerdo. La idea es que asuma cuanto antes para encarar el segundo semestre.

Boca quedó muy cerca de concretar el regreso de Rodolfo Arruabarrena como director técnico . Tras varios días de conversaciones, la dirigencia y el entrenador alcanzaron un entendimiento en el plano deportivo y únicamente restan resolver cuestiones económicas para formalizar el vínculo que marcaría la vuelta del Vasco a La Ribera.

El retorno de Arruabarrena fue una de las principales apuestas de Riquelme para encabezar la nueva etapa futbolística del club. Según trascendió, las conversaciones avanzaron de manera favorable y en Boca existe optimismo respecto de que los puntos pendientes no impedirán cerrar el acuerdo.

Durante los encuentros mantenidos en los últimos días, ambas partes analizaron el escenario que afrontará el equipo en la segunda mitad de la temporada. Entre los temas centrales estuvieron los refuerzos que buscará incorporar el club en el próximo mercado de pases y los objetivos deportivos para lo que resta de 2026.

Tras una campaña decepcionante en la Copa Libertadores , donde el equipo quedó eliminado antes de lo previsto, la dirigencia considera fundamental recuperar protagonismo internacional. En ese contexto, la Copa Sudamericana aparece como uno de los grandes objetivos de la temporada.

Además, el conjunto xeneize deberá afrontar el Torneo Clausura y la Copa Argentina , competencias en las que buscará volver a pelear por los primeros puestos y sumar títulos.

El vínculo de Arruabarrena con Boca excede su paso como entrenador. Formado en el club, debutó profesionalmente con la camiseta azul y oro y fue protagonista de etapas exitosas tanto como jugador como desde el banco de suplentes. Entre 2014 y 2016 dirigió al equipo y desde entonces siempre mantuvo el deseo de regresar.

Una vez resuelta la cuestión contractual, el Vasco viajará a Buenos Aires para firmar un acuerdo que se extendería por un año y medio. La intención de la dirigencia es cerrar el proceso en los próximos días para comenzar rápidamente con la planificación de la pretemporada.

Tras su salida de Boca, Arruabarrena desarrolló gran parte de su carrera en el exterior. Dirigió clubes y selecciones de Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Arabia Saudita y Egipto, acumulando una extensa experiencia internacional que ahora buscará volcar en su segundo ciclo al frente del club de La Ribera.