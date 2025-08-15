Fentanilo: el ministro de Salud responsabilizó al dueño del laboratorio y pidió que "reciba su merecido"







Mario Lugones aseguró que su cartera se abocará a dar pruebas para que se comprueben los detalles de la causa por el fentanilo adulterado.

Mario Lugones, ministro de Salud de la Nación. NA

Tras la reunión de Gabinete que sostuvo este viernes el Gobierno nacional, y en medio de la investigación por la circulación de fentanilo adulterado que ya provocó 96 muertes, el ministro de Salud Mario Lugones responsabilizó a Ariel García Furfaro, dueño del laboratorio Ramallo y del HLB Pharma Group, desde donde se originó el lote que provocó la tragedia.

El funcionario, que confirmó que se inició un sumario en el Instituto Nacional de Medicamentos, dependiente de la ANMAT, para determinar detalles de la causa, consideró que García Furfaro "viene haciendo negocios espurios" porque cuenta con "cobertura política".

"Somos querellantes en la causa y el Malbrán actúa como perito, a pedido del juez. Queremos al igual que los familiares que esto se resuelva lo más rápido posible”, dijo entrevistado en Crónica TV, y planteó que “estamos ante un hecho inédito en la historia de la salud pública argentina. Estamos antes la investigación del fentanilo contaminado fabricado por un grupo empresarial espurio y delictivo comandado por un exconvicto".

"Comenzó hace mucho este grupo con el laboratorio Apolo con falsificación de documentos por parte del laboratorio para poder acceder a sustancias controladas. Todo esto en algún momento tiene que acabarse. Nosotros vinimos a poner fin a todo esto. El que las hace las paga”, dijo el ministro.

A su vez, explicó que “el medicamento viene en una ampolla. Para que adentro de la ampolla haya una bacteria tuvo que ser fabricado en un ambiente no estéril” y apuntó que "su obligación como laboratorio era retirar las muestras. No lo hizo, por eso tiene una denuncia penal". "Espero que reciba su merecido", sentenció.

El juez le pidió al Gobierno no interferir en la causa El juez federal Ernesto Kreplak le respondió al presidente Javier Milei por sus críticas a la investigación sobre el fentanilo contaminado, que ya provocó 96 muertes. El magistrado recordó al mandatario su obligación constitucional de abstenerse de interferir en la causa y subrayó la importancia de mantener la imparcialidad del proceso judicial. El cruce se produjo luego de que Milei cuestionara la actuación de la justicia y del Estado en la causa, aludiendo al dueño del laboratorio HLB Pharma, Ariel García Furfaro, y señalando un supuesto conflicto de intereses por la relación familiar del juez con el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak. "Le recuerdo al Sr. Presidente su obligación constitucional de abstenerse de interferir en una causa penal en curso. Suficientes omisiones y dificultades ha debido superar la investigación hasta ahora como para que, sobre ello, se pretenda politizar un trabajo judicial bien hecho. Respeto por las víctimas y las instituciones", señaló Kreplak al medio Infocielo.