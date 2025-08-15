En la previa del cierre de listas, Javier Milei encabezó una reunión de Gabinete

El Presidente lideró un encuentro con sus principales ministros tras el acto en La Plata. El próximo domingo 17 de agosto es la fecha límite para que las fuerzas políticas presenten los candidatos para las elecciones del 26 de octubre.

Milei llevó adelante una extensa reunión de Gabinete a días de la definición de los candidatos.

El presidente Javier Milei lideró esta mañana una reunión de equipo, en la antesala del cierre para la presentación de las listas nacionales - este domingo 17 de agosto - de cara las elecciones legislativas del 26 de octubre. La misma comenzó a las 10:00 de la mañana y se extendió durante varias horas hasta finalizar pasadas las 14:30.

El mandatario ingresó a Casa Rosada poco antes de las 9.30 para reunir a sus principales colaboradores , en una semana atravesada por el debate electoral, la volatilidad del dólar y el impacto de la muerte de 96 personas vinculada a un lote contaminado de fentanilo .

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos , se hizo presente en Casa Rosada en el encuentro que se desarrolla en el Salón Eva Perón. Entre los presentes también figuran los ministros Luis Caputo (Economía), Mariano Cúneo Libarona (Justicia), Luis Petri (Defensa), Gerardo Werthein (Exteriores, Comercio Internacional y Culto), Mario Lugones (Salud) y Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado).

También asisten el presidente de la Cámara de Diputados y vicepresidente del partido, Martín Menem ; el vocero presidencial, Manuel Adorni ; y el asesor Santiago Caputo . Desde el Ejecutivo aclararon que la convocatoria no responde a una urgencia ni a un asunto puntual.

Elecciones boletas 2 El domingo cerrarán las listas de cara a las elecciones del 26 de octubre. LC

La reunión tiene como telón de fondo la crisis por el fentanilo, que llevó al ministro de Salud estar en permanente contacto con el Presidente. Ayer, con el número de víctimas acercándose al centenar, Milei se refirió por primera vez al caso durante el acto de lanzamiento de campaña en La Plata.

En paralelo, el Ministerio de Salud difundió un comunicado en el que deslizó una amenaza de recusación contra el juez de la causa, Ernesto Kreplak, exigiendo la detención del titular del laboratorio HLB Farma, Ariel García Furfaro.

En la mañana del domingo 17 de agosto, día que se conmemora el paso a la inmortalidad del General José de San Martín, funcionarios del Gobierno se dirigirán a la Catedral de Buenos Aires. Previo al homenaje - que cuenta con 150 invitados - se reunirán en Casa Rosada.