Qué es la listeriosis: la enfermedad potencialmente mortal que puede transmitir el queso

Mientras el Gobierno confirmó el primer brote de listeriosis en el país e identificó la fuente de contagio, apuntá todo lo que tenés que saber para prevenir una enfermedad que fue considerada como un "importante problema de salud pública".

Las autoridades identificaron el queso criollo responsable del brote de listeriosis confirmado por el Ministerio de Salud.

El Ministerio de Salud alertó sobre el primer brote de listeriosis en el país, una enfermedad que se origina por el consumo de alimentos contaminados con una bacteria que esta en el agua o en el suelo, llamada Listeria monocytogenes, que crece más en temperaturas de refrigeración, pero que se elimina por calentamiento cuando se cocina.

En su Boletín Epidemiológico, el ministerio informó que el análisis hecho por el Laboratorio Nacional de Referencia (LNR) identificó una marca de queso criollo como la responsable del brote de listeriosis.

"La alta relación genómica entre los aislamientos en los casos humanos y el aislamiento obtenido del queso criollo confirma la identificación de este alimento como contaminado con el mismo patógeno que el que produjo los casos", mencionaron en el reporte oficial, aunque todavía se desconoce el nombre de la marca.

El informe que emitió el Ministerio de Salud de la Nación especifica que es "la primera vez que se puede establecer en la Argentina un nexo entre casos humanos de listeriosis y una fuente común comprobada por análisis genómico".

Aunque se trata de una enfermedad que puede ser leve en personas que no padecen ninguna otra patología de base, puede ser mortal para embarazadas, para bebés y también para quienes tienen sistemas inmunitarios débiles . Las mujeres embarazadas, los recién nacidos, los ancianos y quienes tengan cáncer, SIDA o sean pacientes tratados con drogas inmunosupresoras son quienes tienen mayor riesgo de padecerla .

Incluso la mujer embarazada que la contraiga podría transmitirle la enfermedad a su bebé a través de la placenta, lo que puede generar un parto prematuro, un aborto o alguna alteración en el recién nacido.

Embarazada.webp En las embarazadas, la listeriosis puede ser de gravedad. Incluso, la enfermedad puede trasmitirse a través de la placenta al bebé en desarrollo.

A pesar de que sea una enfermedad poco común, es considerada un "importante problema de salud pública", indicaron las autoridades en el informe oficial que se difundió.

Tanto los primeros casos que se detectaron a finales del año pasado en la provincia de Buenos Aires y los que se identificaron a principios de este año, uno en la Ciudad de Buenos Aires (que había viajado recientemente a la provincia de Tucumán) y el resto en Tucumán, están relacionados genómicamente, lo que indica que tienen la misma fuente de infección.

Síntomas y tratamiento de la listeriosis

No todas las personas que ingieren los productos contaminados con la bacteria contraen la enfermedad, depende de algunos factores como el estado de salud de cada individuo o la susceptibilidad que tenga.

Ciencia, cientificos, laboratorio.jpg El Ministerio de Salud informó que en laboratorio fue posible comprobar que el vector de contagio fue un queso criollo en particular.

El período de incubación de esta enfermedad puede variar, ya que los síntomas pueden iniciar después de 12 horas o hasta dos meses después, lo que genera una dificultad para rastrear la fuente de contagio. Podemos estar en presencia de un caso leve cuando los síntomas son fiebre, dolor de cabeza, náuseas y vómitos, diarrea o malestar estomacal, fatiga y escalofríos. Pero si la enfermedad avanza puede afectar órganos vitales o incluso el sistema nervioso central.

En cuanto al tratamiento que requiere la listeriosis, es de suma importancia la consulta de manera urgente con un médico para que indique los antibióticos necesarios para la infección generada. En los casos más severos será necesario tener cuidados hospitalarios para controlar de cerca la evolución de la enfermedad.

El Ministerio de Salud de la Nación enfatizó en las siguientes recomendaciones para prevenir la listeriosis: