El Gobierno dejará de dar la vacuna contra la fiebre amarilla gratis a quienes viajen al exterior

El Ministro de Salud anunció que se dejará de dar la vacuna contra la fiebre amarilla de manera gratuita para quienes viajen al exterior. A partir de esta medida, que ya entró en vigencia, sólo se seguirá administrando en las zonas endémicas del país.

La decisión fue comunicada a través de una publicación en X donde se explica que "quienes viajen al exterior por turismo podrán vacunarse en los centros privados habilitados pagando por la misma".

Las provincias endonde se seguirá distribuyendo la vacuna de manera gratuita son Formosa, Corrientes y Misiones y también algunos departamentos de Salta, Jujuy y Chaco.

Según afirmaron desde el Gobierno, el objetivo de la medida es "garantizar un uso responsable y eficiente de los recursos públicos" y priorizar las "necesidades sanitarias reales de la población argentina". Estimaron que se podrán ahorrar u$s697.566 en la adquisición de este insumo, al reducir en un 34% la cantidad de unidades a comprar. Aclararon que las dosis faltantes se distribuirán entre septiembre y octubre de este año.

Remarcaron que "los recursos existen y se están orientando hacia una mejor atención a los pacientes, la mejora de las instalaciones y una remuneración más justa para el personal de salud".

La fiebre amarilla se propaga a través de un mosquito y es común en zonas de América del Sur y África. Los casos moderados tienen como síntomas fiebre, dolor de cabeza, náuseas y vómitos. Mientras que los casos graves pueden llegar a tener trastornos renales, hepáticos y cardíacos fatales. En qué países piden la vacuna contra la fiebre amarilla Los países que exigen la vacunación contra la fiebre amarilla están amparados por el Reglamento Sanitario Internacional (RSI). Uno de los destinos más elegidos por los argentinos pero con gran riesgo de transmitir esta enfermedad es Brasil, pero no cuenta con la vacunación como exigencia aunque es recomendado dársela. Otros países limítrofes con Argentina que tienen riesgo de contagio son Bolivia y Paraguay, este último exige la vacunación de turistas de más de nueve meses. Según el listado realizado por la Organización Mundial de la Salud, otros países con riesgo de contagio que exigen la vacunación contra la fiebre amarilla son Ecuador, Etiopía, Guyana, Kenia, Nigeria, Senegal, Venezuela y otros más. Perú también tiene riesgo pero no exige vacunación.