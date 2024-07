Gobierno sobre la coparticipación: "Vamos a cumplir con los fallos y trabajar con la Ciudad"

"Habiendo pasado más de 550 días de dicho fallo, la Ciudad recibió 0 pesos. A valores de hoy, la Ciudad está dejando de percibir 88 mil millones de pesos por mes", aseguró el jefe de Gabinete porteño, Néstor Grindetti, este martes en el primer informe de gestión frente a la Legistatura.

Manuel Adorni Vocero Presidencial Manuel Adorni puso paños fríos en la tensión entre el PRO y el Gobierno por la coparticipación porteña. Ignacio Petunchi

Las críticas a Javier Milei por la coparticipación

En los últimos días, el reclamo por la coparticipación se reflotó tras las declaraciones del expresidente y titular del PRO, Mauricio Macri, quien le reprochó a Javier Milei su postura y aseguró que "hay que cumplir las leyes".

"Desde antes de ser gobierno apoyamos al actual presidente. Sabíamos que se enfrentaría a una situación económica y social explosiva, y sin ninguna condición ni especulación lo acompañamos en sus iniciativas, especialmente en la materialización de la estratégica Ley Bases.", comenzó su texto el líder del PRO.

"Para alcanzar esos cambios, hay una condición anterior aún más importante que crear nuevas leyes, y es cumplir con las existentes, en especial, cumplir con los fallos irrevocables dictados por la Corte Suprema", prosiguió Macri, como antesala al reclamo dirigido al Ejecutivo nacional.

A continuación, el ex presidente fue al grano: "Ese es el caso de la deuda de coparticipación que la Nación mantiene con la Ciudad de Buenos Aires. No tengo dudas de que cumplir los fallos es la voluntad del Presidente, porque todos sabemos que sin instituciones (y no hay instituciones si no se cumplen las reglas), no habrá justicia, ni progreso, ni crecimiento, ni bienestar, ni inversiones", apuntó con firmeza, aunque sin exponer del todo a Milei.