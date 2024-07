Mauricio Macri le reclamó a Javier Milei por la coparticipación de Ciudad: "Hay que cumplir las leyes"

A continuación, el ex presidente fue al grano: "Ese es el caso de la deuda de coparticipación que la Nación mantiene con la Ciudad de Buenos Aires. No tengo dudas de que cumplir los fallos es la voluntad del Presidente, porque todos sabemos que sin instituciones (y no hay instituciones si no se cumplen las reglas), no habrá justicia, ni progreso, ni crecimiento, ni bienestar, ni inversiones", apuntó con firmeza, aunque sin exponer del todo a Milei.

Por último, concluyó su fuerte mensaje: "El sacrificio que están haciendo todos los argentinos requiere de un gobierno ejemplar, que cumpla la ley de la misma manera que la exige. Vamos en el camino correcto, no podemos desviarnos".

La deuda de Nación con la Ciudad por la coparticipación

Tras una medida cautelar del Gobierno porteño, la Corte Suprema ordenó aumentar de 1,4% a 2,95% el porcentaje de fondos coparticipables del Gobierno nacional a la gestión porteña.

Sin embargo, por la quita de la coparticipación, la administración de la Ciudad aún no ha recibido dinero por parte del Ejecutivo nacional.

"Habiendo pasado más de 550 días de dicho fallo, la Ciudad recibió 0 pesos. A valores de hoy, la Ciudad está dejando de percibir 88 mil millones de pesos por mes", aseguró el jefe de Gabinete porteño, Néstor Grindetti, este martes en el primer informe de gestión frente a la Legistatura.

grindetti legislatura Grindetti también le reclamó a Nación por la coparticipación.

"Ya pasaron 6 meses del nuevo Gobierno: venimos pidiendo con firmeza que se acate el fallo", agregó el ex candidato a gobernador de la Provincia.