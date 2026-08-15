Javier Milei acelera la agenda del segundo semestre y prepara su regreso al Congreso con el Presupuesto 2027

La economía y la eliminación de las PASO son los objetivos del Gobierno. Para que los proyectos lleguen a destino, la Casa Rosada ya puso en marcha las negociaciones electorales y, en paralelo, conceden proyectos a los aliados. El oficialismo apunta a tener una definición sobre las primarias en dos meses.

La agenda económica y la eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) son las prioridades del gobierno de Javier Milei en el Congreso . Para que los proyectos lleguen a destino, la Casa Rosada ya puso en marcha las negociaciones electorales y, en paralelo, conceden proyectos a los aliados.

La Libertad Avanza apunta a resolver el instrumento electoral que regirá el año que viene en los próximos dos meses. “Primero hay que atar un acuerdo con los gobernadores y con los partidos”, dijeron desde la Casa Rosada. Después, se buscará avanzar en el Congreso con la suspensión o eliminación de las PASO. El primer paso se tendrá que dar en el Senado, donde recaló la iniciativa.

El principal encargado para esa tarea es Diego Santilli, quien en los últimos días reanudó las reuniones con los gobernadores. Y, este jueves, encabezó un encuentro con los amarillos Cristian Ritondo y Fernando De Andreis para llegar a un acuerdo electoral . "Tenemos muchas posibilidades de llegar a un acuerdo con el PRO por el instrumento electoral", dijeron desde LLA.

Es cierto que las conversaciones recién comienzan, pero las intenciones libertarias, con Karina Milei a la cabeza, son eliminar las primarias para que la oposición, con el PJ a la cabeza, se quede sin una instancia ordenadora. Para eso, los votos del PRO, la UCR y de algunos gobernadores "dialoguistas" son decisivos.

En paralelo, el PJ inició una movida en el sentido opuesto . También esta semana, los popes del partido que conduce Cristina Kirchner mantuvieron un encuentro a puertas cerradas. La novedad fue que Axel Kicillof y Máximo Kirchner se vieron las caras después de meses de distanciamiento absoluto.

La bajada de línea del encuentro fue clara: “Los que apoyen la eliminación o suspensión de las PASO se van a tener que hacer cargo de ayudar a Milei a tener 4 años más de este infierno para la gente”. ¿Mensaje cifrado para los gobernadores Osvaldo Jaldo, Raúl Jalil y Gustavo Sáenz?

Mientras se negocian las PASO el Congreso continúa sesionando

En medio de este contexto atravesado por la previa a las elecciones, el Congreso sigue funcionando. Y el oficialismo tomó nota: luego del traspié con la Inviolabilidad de la propiedad privada, como dice Javier Mile, “las negras también juegan”.

Con la ley de Tierras se vio que la docilidad de los mandatarios provinciales no es la misma que mostraron tras el triunfo libertario en las elecciones del año pasado. Por eso, los proyectos que se envíen al Congreso, con los de Federico Sturzenegger a la cabeza, deberán pasar por el filtro de la mesa política. En otras palabras, de Karina Milei. No se comprarán problemas que puedan complicar al oficialismo en la previa al año electoral.

Así las cosas, en Diputados, Martín Menem va paso a paso. En primer término, el objetivo del presidente de la Cámara baja es sacar las leyes que tienen previstas tratar en el recinto el 26 de agosto. Nada menos que dos proyectos que hacen al relato del Presidente: la Reforma de la Carta Orgánica del Banco Central e Inocencia Fiscal 2. También es probable que ese día se avance con el Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT).

Diputados sesiona el 26 con proyectos económicos. Diputados

Pero también, en el oficialismo están haciendo algunas concesiones a los gobernadores y bloques aliados. Así lo plantearon los jefes de las bancadas de buen trato con la Casa Rosada en el último encuentro que mantuvieron en el despacho de Menem para definir la agenda legislativa post receso invernal.

Por caso, se sumaría al temario de la sesión la baja al IVA de la mandioca, un proyecto que se dictaminó a último momento esta semana, a pedido de los misioneros que integran la bancada Innovación Federal. Lo propio podría ocurrir con una serie de proyectos que pasaron por la comisión Legislación General, que sirve como carta de presentación para los legisladores, cuando retornan a sus provincias.

Por ejemplo, aquel que declara a la ciudad de San Miguel de Tucumán Capital Simbólica de la República Argentina el 9 de julio de cada año. El gobernador de esa provincia, Jaldo, también se anota otro proyecto de ese tipo: el que declara a su provincia como la Capital Nacional del Ecoturismo.

De alguna manera, como reconocen en las filas libertarias, estos proyectos son una forma de “devolverles a los bloques el acompañamiento”. Gentileza de la casa.

Y hasta el oficialismo no descartaría hacerle otra concesión a los mandatarios provinciales, llegado el día de la sesión. Si los votos peligran, tienen un as bajo la manga: modificar el proyecto del Banco Central y especificar que el directorio debe contar con integrantes que representen a las diferentes provincias. “Los gobernadores están pidiendo mayor federalismo”, confirmaron fuentes libertarias.

En un clima en el que los gobernadores harán valer cada voto, sobre todo porque todavía no se cerró ningún acuerdo electoral que los obligue a posicionarse de uno u otro lado de la grieta, La Libertad Avanza se las ingenia para avanzar con su agenda de cara a la segunda mitad del año.

Para empezar, en Diputados, tras los cortocircuitos que generó el capítulo de Tierras en el Senado, ni siquiera definieron cuándo comenzar a tratar Inviolabilidad de la propiedad privada. Ahora, las miradas están puestas en el 26.

Pero además, falta un mes exacto para que el Presidente presente el proyecto del Presupuesto 2027. Tiene tiempo hasta el 15 de septiembre para hacerlo. Y, al igual que el año pasado, el Gobierno tiene previsto sancionarlo. No sería una buena señal para los mercados quedarse sin la “ley de leyes”, y menos en la previa a un año electoral.

Javier Milei va al Congreso

En ese contexto en el que todavía el futuro de las primarias es incierto, está claro que el Presupuesto servirá como moneda de cambio, al igual que los ATN, para sumar adhesiones de los gobernadores en los proyectos que restan tratar en el Congreso. En especial, para que adhieran a la suspensión/eliminación de las PASO.

Milei iría al Congreso a presentar el Presupuesto 2027. Presidencia

Todo indica que, al igual que en su primer intento, el propio Milei asista al Congreso a presentar el proyecto. “Es el mejor comunicador por escándalo”, dicen en las filas libertarias, aunque todavía no es oficial. De confirmarse, seguro sea una nueva excusa para apelar al uso de la Cadena Nacional.

Por lo pronto, Patricia Bullrich tiene varios proyectos pendientes. Más allá de la reforma electoral, resta avanzar con la nueva ley de Sociedades, el Súper RIGI, los cambios al Régimen de Zona Fría. Este último también está en manos de Santilli, que, para atraer votos, promete una resolución para crear un régimen de Zona Cálida y así sumar algunos adeptos.