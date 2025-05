Javier Milei desbancó a Macri como jefe del antiperonismo y LLA conquistó la Ciudad con un discurso nacional

Los libertarios jugaron a fondo en la contienda y el resultado fue favorable, acaso sorpresivo. Primero, descartaron cualquier intento de sociedad con el PRO para ir de la mano a las urnas y desde entonces los amarillos se convirtieron en el principal objetivo, para terminar de deglutir no solo a su electorado, sino también a sus dirigentes. Una avanzada que, se supone, se acelerará en estos días, con la intención declarada de vaciar al partido de Mauricio Macri, quien ya dejó de liderar al electorado no peronista, un rol que ahora está en cabeza de Javier Milei. Por eso, se abre una nueva temporada de pases . La camiseta violeta espera con ansias a quienes hasta este domingo tenían puesta la amarilla, en muchos casos a regañadientes. Los legisladores del bloque ya no le respondían, los intendentes se tentaban con la garrocha, los gobernadores del PRO hacían equilibrio. Ahora, serán abiertas las puertas y también las ventanas.

LLA no solo bajó a una de sus principales figuras, como el vocero Manuel Adorni , a pulsear por un escaño en la Legislatura porteña, sino que el propio Javier Milei se puso al frente de la campaña . Se quedó en el país y evitó viajar al Vaticano para la entronización de León XIV . Una señal de que había esperanzas libertarias de descorchar al final del domingo. Su gabinete también respaldó a Adorni hasta último momento, estuvieron los ministros en las recorridas así como en el búnker del Hotel Libertador. Con lo cual, los violetas hicieron una jugada de riesgo, a todo o nada , y cosecharon la adhesión de los porteños, en una jornada marcada por la baja participación y por los escándalos en la previa. No solo por el video fake del sábado, sino por las tensiones en torno a Ficha Limpia y los anuncios electoralistas durante la semana.

Resultó un acierto también el leit motiv instalado por los estrategas, la falsa dicotomía entre “kirchnerismo o libertad”. Ni LLA representa cabalmente el concepto amplio de la libertad, ni Leandro Santoro, el candidato del panperonismo, es estrictamente kirchnerista. Pero la frase logró en las urnas el efecto deseado.

Asimismo, Adorni deslocalizó el discurso. Habló menos de la gestión en la Ciudad que de llevar el modelo Milei, la motosierra, a tierras porteñas. Nacionalizó la campaña para imantar la imagen positiva del Presidente. Buscó plebiscitar la administración libertaria en la Casa Rosada: la baja de la inflación, la estabilidad cambiaria, el fin de los piquetes, el recorte del gasto público. Los puntos positivos que cazan en el paladar de los porteños y de las grandes ciudades del país. Por caso, el fin de semana pasado, LLA cayó en Salta y Jujuy, pero ganó en ambas capitales. Un poder de fuego que antes era del macrismo. "No era simplemente una elección local, fue una elección entre dos modelos, y es lo que otros no supieron ver", dijo Adorni en su discurso. Y llamó a todos los dirigentes no peronistas a sumarse a la ola violeta.

Los libertarios hubiesen festejado aun saliendo segundos, porque, como se mencionó, la intención era desbancar al PRO y condicionar el armado electoral para octubre. "Pintamos de violeta la ciudad que antes era amarilla, ahora hay que pintar el país", dijo un Milei desaforado. Esta elección le permitirá a LLA evitar ahora un acuerdo partido a partido con el PRO y seducir a los dirigentes sin la intermediación de Macri. Sin embargo, se llevó el premio mayor, el primer puesto, ante una elección previsible del panperonismo.

Peronismo, con tarea para el hogar

Santoro estuvo en los guarismos esperados, entre 25% y 30%. Fue 27,4%. El frente “Es Ahora Buenos Aires” logró sostener lo que indicaban las encuestas desde el inicio, ese caudal habitual del PJ en la Ciudad. Pero esa cifra no le sirvió para usufructuar la fragmentación de la oferta de libertarios y de lo que fue Juntos por el Cambio. Es que los espacios minoritarios tuvieron una flojísima performance y finalmente los votos se concentraron entre pocas fuerzas. De hecho, de las 17 listas, 12 no lograron colocar ni un solo legislador de los 30 que estaban en juego. Fuerzas tradicionales como la UCR o la Coalición Cívica quedaron out, al igual que Marra, que se despide del parlamento porteño y no hizo mella en el caudal del vocero. Fracasos múltiples que, quizás, se hubiesen salvado con las PASO.

Aunque no haya terminado primero, el peronismo redondea un saldo positivo en cuanto a bancas ganadas. Y, en lo simbólico, asoma (si logra esquemas de unidad) como el único contrapeso a Milei. Se consolida el PJ como espacio opositor y con tarea para el hogar de cara a octubre.

La victoria de Adorni es también una victoria de Karina Milei, en momentos de tironeo interno en las fuerzas del cielo. Ayer se mostraron juntas todas las tribus. La foto de Adorni, Milei, El Jefe y Santiago Caputo fue simbólica. Ahora la película seguirá con los armados de octubre, en especial en la zona caliente de la provincia de Buenos Aires. Un bastión peronista que defenderá Axel Kicillof, con sus propias cuitas con La Cámpora y Cristina Kirchner.