Javier Milei eligió entre Maradona y Messi: "No he visto nunca nada igual"

En un momento de la entrevista, el presentador le consultó a Milei sobre quién es el mejor jugador de fútbol de todos los tiempos, a lo que el mandatario respondió: ''Desde mi punto de vista, yo he visto jugar a Maradona. Lo vi jugar en su último año en Argentinos Juniors, antes de pasar a Boca. Lo vi jugar en el seleccionado juvenil de Japón en el año 79 y he disfrutado enormemente de Maradona ''.

Sin embargo, remarcó que, ''sin lugar a dudas, el mejor jugador de todos los tiempos, no sólo de Argentina, de todos los tiempos, aún mejor que Pelé, es el caso de Messi'' . Luego, citó un artículo llamado ''Messi es imposible'', donde explicó que lo más increíble es que el rosarino ''es el mejor en todas las facetas de juego''.

''La realidad es que nunca en mi vida vi un jugador como Messi, no he visto nunca nada igual'' sentenció. Y también equiparó el promedio de gol con el de Pelé. ''Messi hace cosas que parecen técnicamente imposibles; parecen físicamente imposibles. Es como verlo correr a Usain Bolt. Parece no humano''.