Quién es Michael Milken, el "rey de los bonos basura" que estuvo 22 meses preso + Seguir en









El inversor es presidente de uno de los institutos más influyentes del circuito económico internacional. Esta será la segunda vez que Javier Milei viaje a EEUU para reunirse con Milken.

Archivo. Milei volverá a encontrarse con el controverdido inversor Michael Milken. Presidencia

El presidente Javier Milei puso en marcha este miércoles su agenda en Estados Unidos con el foco puesto en reforzar vínculos con el mundo empresario y captar interés inversor. La primera escala es Los Ángeles, donde formará parte de la conferencia global del Instituto Milken, uno de los encuentros más influyentes del circuito económico internacional.

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De acuerdo con el cronograma oficial, el mandatario mantendrá una reunión con Michael Milken, titular de la institución, y luego participará de encuentros con un grupo acotado de ejecutivos. En esta oportunidad, Milei viajó sin la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, quien permanecerá en el país y el jueves se trasladará a San Juan para actividades vinculadas a la industria minera. Sí integran la comitiva el ministro de Economía, Luis Caputo, y el canciller Pablo Quirno.

El encuentro con Milken tampoco será el primero. El mandatario argentino ya había participado en la 29º Conferencia Anual del Instituto en enero de 2025. “Es un placer para mí estar aquí, rodeado de gente con afinidad de pensamiento que me hace sentir verdaderamente como en casa”, expresó en ese entonces tras su discurso.

Quién es Michael Milken, el "rey de los bonos basura" que se reunirá con Javier Milei Nacido en California en 1946, Milken fue uno de los nombres más influyentes de Wall Street en los años 80, período en el que se ganó el apodo de “rey de los bonos basura”. Desde el banco de inversión Drexel Burnham Lambert, impulsó el desarrollo del mercado de deuda de alto rendimiento, un instrumento que amplió el acceso al financiamiento para compañías con menor calificación crediticia, aunque también quedó envuelto en controversias por conflictos de interés y prácticas cuestionadas.

Su trayectoria tuvo un quiebre a fines de esa década. En 1990 se declaró culpable de seis cargos vinculados a violaciones de la legislación bursátil y fue condenado a diez años de prisión, además de afrontar sanciones económicas por cientos de millones de dólares.

El caso tuvo tal impacto que derivó en la quiebra de Drexel Burnham Lambert ese mismo año. Milken cumplió 22 meses de prisión entre 1991 y 1993 y recuperó la libertad tras colaborar con la Justicia. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/OPRArgentina/status/1881025781570421102?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1881025781570421102%7Ctwgr%5Ea9c1429244090e6d91adffe2e8dccb4e345e760d%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.lanacion.com.ar%2Fpolitica%2Fquien-es-el-multimillonario-michael-milken-el-anfitrion-de-javier-milei-en-los-angeles-nid06052026%2F&partner=&hide_thread=false El Presidente Javier Milei junto al empresario y fundador del Instituto Milken, Michael Milken.



Participaron del encuentro también la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei; el Ministro de Economía, Luis Caputo; y el Canciller, Gerardo Werthein. pic.twitter.com/2IuD1YT52L — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) January 19, 2025 Con el paso del tiempo, el inversor reconstruyó su imagen pública. En 1993 creó el Instituto Milken, enfocado en políticas económicas, salud y desarrollo, y también promovió iniciativas filantrópicas, entre ellas una fundación dedicada a la lucha contra el cáncer de próstata. En febrero de 2020, fue indultado por el entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Desde la Casa Blanca, su entonces secretaria de Prensa, Stephanie Grisham, destacó el “trabajo innovador” de Milken, al señalar que permitió a “jugadores más pequeños acceder a la financiación que necesitan para competir”. Grisham también recordó el costado más controvertido de su carrera: “En el apogeo de su carrera financiera, Milken fue acusado en una imputación que señalaba que algunos de sus innovadores mecanismos de financiación eran de hecho esquemas criminales”. Hoy, el Instituto Milken se consolidó como una plataforma global de debate y networking. Según su sitio oficial, su fundador está “a la vanguardia de iniciativas exitosas en investigación médica, educación, salud pública y acceso a capital durante más de cuatro décadas”. Además, resalta que “en 1982 formalizó su filantropía al cofundar la Fundación Familiar Milken” y que la institución “organiza más de 250 eventos anualmente, incluyendo importantes conferencias en Singapur, Londres, Abu Dabi, Nueva York, Los Ángeles y Washington”.