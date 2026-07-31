Javier Milei recibió al presidente de Corea del Sur, Lee Jae-Myung + Agregar ámbito en









El Presidente mantuvo una reunión bilateral. El encuentro tuvo como eje la ampliación del comercio, las inversiones y las oportunidades de cooperación entre ambos países.

El presidente Javier Milei recibió en Casa Rosada a su par de la República de Corea, Lee Jae-myung. Presidencia

El presidente Javier Milei recibió este viernes en Casa Rosada a su par de Corea del Sur, Lee Jae-Myung, en una reunión bilateral que tuvo como eje el fortalecimiento de los vínculos entre ambos países y la búsqueda de nuevas oportunidades de cooperación económica y comercial.

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El encuentro se desarrolló en Balcarce 50 y contó también con la participación de los cancilleres de Argentina y Corea del Sur. La agenda estuvo centrada en el intercambio bilateral, la posibilidad de ampliar el comercio y la llegada de nuevas inversiones al país.

Previamente, el ministro de Economía, Luis Caputo, mantuvo una reunión junto al secretario de Coordinación de Producción, Pablo Lavigne, y el secretario de Energía y Minería, Daniel González, con autoridades de Comercio, Industria y Recursos de Corea del Sur. Durante el encuentro analizaron oportunidades para fortalecer el comercio bilateral, ampliar la cooperación y promover nuevas inversiones en sectores estratégicos de la Argentina, con el objetivo de posicionar al país como un destino cada vez más atractivo para el capital extranjero.

Excelente reunión junto al secretario de Coordinación de Producción, @PALavigne83, y su par de Energía y Minería, Daniel González, con el ministro de Comercio, Industria y Recursos de Corea del Sur, Jung-kwan Kim; el director general de Política de la Industria de Recursos,… pic.twitter.com/K0dPSDvyjN — totocaputo (@LuisCaputoAR) July 31, 2026 La reunión se produce en un momento en el que el Gobierno busca profundizar sus relaciones con distintos socios internacionales y posicionar a la Argentina como un destino atractivo para el capital extranjero. En ese marco, la administración de Milei apunta a consolidar acuerdos que permitan ampliar las oportunidades de negocios y fortalecer la inserción del país en los mercados internacionales.

Luego del encuentro entre ambos mandatarios, tuvo lugar una reunión ampliada. Participaron por Argentina la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei; el ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Pablo Quirno; el ministro de Economía, Luis Caputo; el secretario de Coordinación de Energía y Minería, Daniel González Casartelli; el secretario de Relaciones Económicas Internacionales, Fernando Brun; y el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández.

Por parte de Corea del Sur estuvieron presentes el ministro de Asuntos Exteriores, Cho Hyun; el ministro de Comercio, Industria y Recursos, Kim Jeong-Kwan; el director de Seguridad Nacional de la Presidencia, Wi Sung-Iac; el embajador de la República de Corea, Lee Chong-Hwa; el segundo secretario de Seguridad Nacional, Lim Woong-Soon; y la portavoz principal de la Presidencia, Kang Yu-Jung.