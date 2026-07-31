Reforma del BCRA: apoyos, críticas y advertencias tras el anuncio de Javier Milei + Agregar ámbito en









El oficialismo defendió la iniciativa anunciada y la calificó como un cambio estructural para la política monetaria. La oposición cuestionó el proyecto y advirtió sobre sus efectos económicos e institucionales.

Referentes del arco político se manifestaron sobre el proyecto de reforma de la carta Orgánica del BCRA.

El proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central presentado por el presidente Javier Milei a través de una cadena nacional generó una primera ronda de apoyos y cuestionamientos que atravesó al oficialismo, la oposición y distintos sectores económicos y sindicales. Mientras el Gobierno defendió la iniciativa como un cambio estructural destinado a impedir que la autoridad monetaria vuelva a financiar el déficit del Estado, sus críticos pusieron el foco en el alcance institucional de las modificaciones y en las consecuencias que podría tener el nuevo esquema.

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Desde el oficialismo, el ministro de Economía, Luis Caputo, calificó la iniciativa como "la reforma más importante de los últimos cien años" y definió el momento como "refundacional" para el país. El funcionario respaldó así el anuncio de Milei, que contempla la prohibición por ley de la emisión monetaria para financiar al Estado, la recuperación del mandato exclusivo de preservar el valor de la moneda y el fin del traspaso de utilidades contables al Tesoro.

“Es un momento refundacional del país, Toto”. Me acaba de mandar un gobernador. Coincido, la reforma más importante los últimos 100 años! — totocaputo (@LuisCaputoAR) July 31, 2026 En la misma línea se expresó la senadora nacional Patricia Bullrich, quien sostuvo que "es difícil que alguien se niegue a esta ley" y afirmó que el objetivo de la reforma es "cuidar el peso y el bolsillo". La dirigente libertaria cuestionó el uso que, según su interpretación, hicieron gobiernos anteriores del Banco Central para financiar el gasto público y anticipó que, aunque el kirchnerismo se opondrá al proyecto, otros sectores políticos acompañarán la iniciativa en el Congreso.

Bullrich también se mostró confiada en que el paquete de iniciativas impulsado por el Ejecutivo pueda ser aprobado antes de fin de año. "En estas leyes se discute si se quiere seguir gastando la plata de los argentinos como si nada o cuidarla", planteó la senadora, en una defensa política del programa económico del Gobierno y de la estrategia legislativa que la Casa Rosada buscará desplegar durante el segundo semestre.

Entre los respaldos empresariales apareció la Cámara Argentina de Comercio y Servicios, que valoró la reforma por considerar que limitar el financiamiento del Tesoro mediante emisión monetaria y fortalecer la independencia del Banco Central puede contribuir a consolidar la estabilidad macroeconómica. La entidad también destacó los anuncios vinculados con el equilibrio fiscal y las reformas destinadas a impulsar el ahorro y el crédito.

Reforma de la Carta Orgánica del BCRA: las principales críticas La oposición, en cambio, cuestionó tanto el contenido de la propuesta como el diagnóstico económico utilizado por el Presidente para justificarla. El diputado de Fuerza Patria Itai Hagman sostuvo que el anuncio buscó reforzar la narrativa política del Gobierno y rechazó los argumentos oficiales sobre la relación entre política monetaria, política fiscal e inflación. También cuestionó el denominado "grillete fiscal" planteado por Milei y advirtió sobre los efectos que podría generar un mecanismo de cierre de funciones estatales no esenciales ante situaciones de déficit. Desde la izquierda, Nicolás del Caño apuntó contra el escenario elegido por Milei para presentar la iniciativa y cuestionó que el Presidente hablara de terminar con el "robo de la casta política" acompañado por funcionarios y dirigentes del oficialismo. Myriam Bregman, por su parte, sostuvo que la agenda del Gobierno busca "blindar" a la administración libertaria y vinculó la reforma del BCRA con otras iniciativas impulsadas por la Casa Rosada. Milei y su "reforma" del banco central busca asegurar el ajuste permanente. Este proyecto de Ley es un histórico reclamo del FMI. Festeja Kristalina Georgieva. — Nicolas del Caño (@NicolasdelCano) July 30, 2026 También hubo cuestionamientos desde sectores sindicales. El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, rechazó el denominado "grillete fiscal" y sostuvo que el ajuste sobre el Estado ya tiene consecuencias sobre el funcionamiento de servicios esenciales. El dirigente responsabilizó al Gobierno por los recortes y despidos en el sector público y cuestionó las definiciones de Milei sobre la inflación. EL GRILLETE FISCAL ESTÁ ATADO AL CUELLO DE LOS ARGENTINOS!!



Presidente @JMilei, el “shutdown” ya se inició y fue usted con sus políticas el que lo provocó. Y NO MIENTA! Porque muchos SERVICIOS ESENCIALES YA NO SE ESTÁN GARANTIZANDO por el ajuste, recorte, vaciamiento y despidos… pic.twitter.com/ukgjL5985r — Rodolfo Aguiar (@rodoaguiar) July 30, 2026 En el plano técnico, una de las principales discusiones quedó planteada alrededor de la decisión de concentrar el mandato del Banco Central en la preservación del valor de la moneda. Un informe del Centro de Economía Política Argentina cuestionó ese enfoque y sostuvo que los bancos centrales con objetivos únicos constituyen una excepción a nivel internacional, dado que la mayoría combina la estabilidad de precios con metas vinculadas al empleo, el crecimiento, la estabilidad financiera o el funcionamiento de los sistemas de pagos. Con este escenario, el proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central se encamina a convertirse en uno de los principales debates parlamentarios del segundo semestre.