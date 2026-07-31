Lo que se dice en las mesas: la Odisea libertaria alienta el canto de sirenas de los outsiders, y Kristalina paseó sin pena ni gloria

En cada encuentro en las mesas las preguntas giran en los cantos de sirena de los posibles “outsiders” para la carrera electoral. LA titular del FMI Kristalina Georgieva vino de paseo, sin pena ni gloria. Crece la inquietud en el mercado por el colapso de un fondo de IA.

La jefa del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva , visitó el país , algo realmente inusual en la historia argentina y en la extensa relación bilateral, y la gente del mercado se quedó solo con el acuse de recibo que hizo la economista búlgara sobre la Argentina: la macroeconomía ha mejorado pero gran parte de la economía real sigue sin reaccionar .

En las mesas, algo deshilachadas porque tras el Mundial hubo cierto éxodo hacia la nieve, valoraron que fue efusiva en sus elogios para con los logros macro del Gobierno de Milei , pero también que no ocultó su cautela sobre la próxima fase del programa, la de la transformación económica, muy ligada al ciclo de inversión. En sí, es el diagnóstico que comulga el consenso: se ha recuperado, por el momento, cierta estabilidad macro, pero su sostenibilidad está en manos de si da lugar a un ciclo virtuoso de inversión-productividad-empleo-crecimiento. Y ello parece depender de lo que ocurra en las urnas en 2027.

En esa línea las conversaciones en el mercado giran en torno de lo político, a pesar que falta más de un año para las elecciones presidenciales. Se habla más de la política que de lo financiero, quizás, porque hay muchos empachados de rendimientos en la era Milei. Lo cierto es que en cada encuentro las preguntas giran en los cantos de sirena de los posibles “outsiders” para la carrera electoral . Esta especie de Odisea libertaria alimenta la usina de rumores sobre candidatos tapados que aspiran a disputarle la reelección a Milei. La danza de nombres se retroalimenta, más allá de los que más trascendieron como Melconian, Brito, Hadad, Gebel , etc., no dejó de sorprender la auto-candidatura de Lacunza e incluso, en los últimos días apareció un tapado, un hombre del interior vinculado a un señero grupo empresario, según comentó un conocido ejecutivo de la industria de los fondos comunes durante un almuerzo en cercanías del AlRío.

En otro informal ágape gestores y researchs desmenuzaban si realmente le convenía al mercado, un escenario de balotaje entre Milei y un posible outsider de centroderecha, o sea, antipopulista, donde ambos comen de la misma pecera. Un avezado analista sentenció que en ese caso no había duda que, por las dudas, la gente compraría más dólares. Consideran que los supuestos candidatos outsiders como Melco, el banquero o el hombre de medios, encajaban en los deseos de los “Monzó” o los “Pichetto” que aspiran a tener un candidato sin perfume kirchnerista para pulsearle a Milei.

El anfitrión aconsejó “atarse al mástil” o “ponerse cera en los oídos” al estilo del rey de Ítaca, Ulises, o el hoy más conocido Odiseo frente a esos cantos de sirenas libertarias. Muchas especulaciones y segundas lecturas cuando aún restan más de catorce meses para dirimir quién disputará el sillón de Rivadavia. Todo es muy temprano, se han acelerado los tiempos, aunque fogoneados por el propio Gobierno, capaz porque la gestión sigue freezada, de modo que el panorama le mete presión, pos Mundial, a retomar la iniciativa.

Hablando de finanzas, un legendario operador comentaba en un “call” que el nuevo bono DL-Tamar le hacía acordar a un viejo conocido, el AF20, por tener varias características similares, lástima que ese bono Dual 2020 emitido en 2018 nacido del reperfilamiento tuvo una triste historia. Ahora bien, los expertos lo ven como un bono a medida de los bancos, y si el mercado le asigna valor al seguro de cambio sería lógico que termine rindiendo algo menos que la curva Tamar. De todos modos, para los bancos seguiría dejando varios puntos de spread sobre su costo de fondeo, con la posibilidad de valuarlo a costo amortizado y de usarlo para la integración de encajes, un tema no menor. Pero, quizás, la confirmación del Banco Central (BCRA) de que el nuevo Dual no computará para la Posición General de Cambios (PGC) lo da un atractivo especial al brindar cobertura frente a un ajuste del tipo de cambio sin afectar el límite.

Se sigue hablando, solo hablando, a pesar que los “influencers” libertarios y devenidos en “amigos” del Presidente alienten que será un éxito la Inocencia Fiscal, lo cierto es que en el mercado reconocen que ni los clientes preguntan ni se escucha nada de interés pese a que hay 300.000 contribuyentes involucrados. Al respecto, continúan los interrogantes sobre los casi 9.000 palos que hay en fondos MEP que no se seducen del “carry” ni del canje que hoy da 4%. Y hablando de fondos comunes, todavía hoy sigue resonando la desprolijidad de la CNV sobre los fondos 1030, sobre todo, al ser suspendidos transitoriamente luego que, curiosamente, una entidad vinculada con uno de los denominados outsiders había lanzado dicho producto financiero. La excusa oficial del costo fiscal no se la creyó nadie.

Inquietud por el colapso de un fondo de IA

En las mesas y bunkers financieros más especializados sí resonó el colapso del hasta ahora exitoso hedge fund tecnológico especializado en Inteligencia Artificial (IA) Situational Awareness dirigido por el ex OpenAI, Leopold Aschenbrenner, que llegó a tener más de 45.000 millones de dólares, destacándose por su exuberante crecimiento. Al parecer fracasaron las apuestas de su veinteañero mentor relacionadas con la IA, y quien salió en su rescate, tras sufrir fuertes pérdidas, fue nada menos que la gente de Citada, la firma de Ken Griffin, quien se quedó con gran parte de la cartera de acciones del fallido fondo de cobertura.

¿Quién es Aschenbrenner se preguntaron en el mercado?: algunos en Wall Street lo consideraban como un oráculo de la IA, y otros inversores seguían de cerca los movimientos de su empresa, que realizaba grandes inversiones apalancadas. En estas mesas tuvieron un deja vú del caos de Archegos en 2021. Ahora, el fondo de IA se vio obligado a liquidar sus participaciones públicas debido a las llamadas de margen de TRS (swap de rendimiento total). Al parecer se rumorea que Millennium, rival de Citadel, y Jane Street, inversora de Situational Awareness, presentaron sus propias ofertas, pero “Big Ken” tenía póker de ases.

¿Cómo fue el caso Archegos?: en 2020/2021, el fondo, prácticamente por sí solo, utilizó enormes cantidades de apalancamiento para impulsar al alza de forma espectacular varias acciones importantes de medios de comunicación y tecnología. Ese fondo, Archegos, dirigido por el ahora tristemente célebre Bill Hwang, utilizó TRS para construir posiciones apalancadas masivas sobre la base de un capital mínimo y, lo que es aún más notable, sin que nadie viera cuánto poseía realmente porque se trataba de swaps fuera de balance. Durante un tiempo, todo fue sobre rieles, los principales intermediarios estaban obteniendo sus intereses y Archegos estaba ganando mucho dinero, Hwang era un genio, ya que las acciones subieron gracias a su propio círculo de compradores virtuosos. Pero entonces, un día de marzo de 2021, una de sus principales acciones (ViacomCBS) cayó repentinamente mucho porque la empresa vendió más acciones de las previstas. Los bancos llamaron a la puerta exigiendo más garantías para cubrir las pérdidas, que fueron siderales debido al apalancamiento, pero Archegos no tenía el efectivo y habían estado utilizando TRS de varios corredores, ninguno de los cuales lo sabía, lo que creó una crisis sistémica. Los principales intermediarios se vieron obligados a liquidar sus participaciones donde estaba claro que el primero en vender ganaba, y el resultado fue que la tendencia alcista de las acciones se convirtió en una caída en varias de las empresas que poseía Archegos.

A modo de moraleja, el anfitrión explicó que la plata que las grandes empresas pueden ganar con los intereses y el impulso incesante de la burbuja de la IA quizás se volvió demasiado tentador como para dejarlo pasar, especialmente cuando se sabe que otros competidores están haciendo lo mismo.

¿Cuál es el temor? Un nuevo Archegos, quizás, más bien un efecto dominó. Veremos. También hablaron de la Fed: lo más importante que acaba de hacer la Warsh fue negarse a decir qué viene después, quien está desmantelando las previsiones futuras en un esfuerzo por trasladar el trabajo de valoración de los datos económicos fuera de los bancos centrales y llevándolos al mercado. La decisión de la Fed de mantener todo igual deja la próxima reunión del FOMC en septiembre como crucial, y los inversores ahora estiman la probabilidad de una suba de tasas en aproximadamente tres de cada cuatro.

En otro intercambio entre gestores y analistas sobre el segundo semestre se consensuó que con un break-even de inflación en torno al 1,7-1,8% mensual, los CER cortos lucen atractivos frente a la tasa fija. Para las tesorerías corporativas, el nuevo dual TAMAR 2028 brinda cobertura cambiaria con premio de tasa si el tipo de cambio se mantiene estable. A nivel de renta variable, papeles como Vista, YPF y Pampa Energía lucen interesantes para el largo plazo, en un punto de entrada más razonable tras la corrección del crudo.

En cuanto a temas fuera de agenda, más allá de la buena noticia del último IPC, coincidieron en que hay un dato que merece más atención: el resultado fiscal primario. Porque el acumulado del 2026 es la mitad del 2025 y un tercio del de 2024. Si bien los researchs no lo consideran un problema fiscal en sí mismo, reconocen que conlleva la necesidad creciente de rollear casi el 100% de los vencimientos de la deuda en pesos, y si esta presión de financiamiento del Tesoro escala puede terminar compitiendo con el crédito para el resto de la economía (crowding out) y elevar las tasas reales. Por lo tanto, para las tesorerías un escenario de tasas reales con sesgo alcista y alta volatilidad convierte a la gestión activa de la liquidez en clave, o sea, comprender mejor qué instrumentos ofrecen cobertura, cuáles capturan tasa en el corto plazo y no perder rendimiento en el camino.