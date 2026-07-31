Dólar blue hoy: a cuánto opera este viernes 31 de julio

Depositphotos

El dólar blue opera a $1.545 para la compra y a $1.565 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito. Podés consultar en esta página el valor del dólar en cada banco: Cotización banco por banco.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

A cuánto opera el dólar oficial hoy, viernes 31 de julio En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar opera a $1.488 para la venta.

Valor del CCL hoy, viernes 31 de julio El dólar CCL opera a $1.556,73 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 4.6%.

Valor del dólar MEP hoy, viernes 31 de julio El dólar MEP opera a $1.508,43 y la brecha con el dólar oficial es de 1.4%.

Precio del dólar tarjeta hoy, viernes 31 de julio El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.963.

Cotización del dólar cripto hoy, viernes 31 de julio El dólar cripto o dólar Bitcoin opera a $1.569,87, según Bitso. Valor de Bitcoin hoy, viernes 31 de julio Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s64.243, según Binance.