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31 de julio 2026 - 00:04

Dólar blue hoy: a cuánto opera este viernes 31 de julio

Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

dolar blue
Depositphotos

El dólar blue opera a $1.545 para la compra y a $1.565 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito. Podés consultar en esta página el valor del dólar en cada banco: Cotización banco por banco.

A cuánto opera el dólar oficial hoy, viernes 31 de julio

En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar opera a $1.488 para la venta.

Informate más

Cotización del dólar cripto hoy, viernes 31 de julio

El dólar cripto o dólar Bitcoin opera a $1.569,87, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, viernes 31 de julio

Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s64.243, según Binance.

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