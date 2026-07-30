Reforma del mercado de seguros: qué cambios impulsa el Gobierno

El proyecto enviado al Congreso apunta a reducir trabas para las aseguradoras y promete impulsar la innovación con coberturas "más simples, más rápidas y más baratas".

Durante la cadena nacional en la que el presidente Javier Milei anunció la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central , el mandatario también adelantó un proyecto de reforma estructural del mercado de seguros . La iniciativa buscará modificar el esquema actual de regulación, permitiendo que las compañías diseñen y ofrezcan productos sin autorización previa del organismo de control, que pasará a enfocarse en la solvencia de las empresas y la protección de los contratantes.

El Presidente sostuvo que un mercado de seguros accesible y eficiente es "esencial en toda sociedad moderna" y afirmó que, cuando no brinda una cobertura adecuada, "la gente termina demandándole protección al Estado". En ese sentido, el Gobierno sostiene que el sistema actual es "burocrático, limitado e ineficiente" .

Según explicó el mandatario, la modificación permitirá reducir trabas para las empresas aseguradoras y fomentar una mayor competencia dentro del sector. "Así se impulsará la innovación, abaratando el costo de los seguros y mejorando las prestaciones", afirmó.

Además, Milei aseguró que, con la reforma, los seguros serán "más simples, más rápidos y más baratos", al defender la iniciativa como una herramienta para mejorar el acceso a las coberturas y modernizar el funcionamiento del mercado.

El mandatario además adelantó una serie de cambios para impulsar una liberalización profunda del mercado de capitales argentino . Según explicó, el objetivo será que el ahorro vuelva al sistema financiero y pueda transformarse en inversión productiva.

El proyecto enviado al Congreso apunta a reducir trabas para las aseguradoras y promete impulsar la innovación con coberturas "más simples, más rápidas y más baratas".

El Presidente anunció que enviará dos proyectos para "recuperar la profundidad" del sistema financiero y planteó que una de las iniciativas buscará modificar distintas leyes con el objetivo de "correr al Estado del medio y dejar que el ahorro fluya hacia quien quiere producir".

Como ejemplo, Milei mencionó el mercado de bonos corporativos, donde adelantó que se permitirá su emisión en moneda extranjera, unidades de valor u otras unidades de medida. Además, anticipó cambios en el esquema de financiamiento colectivo, al sostener que buscarán reducir regulaciones para destrabar su funcionamiento.

Según la visión del Gobierno, las medidas permitirán que, a medida que la economía se recupere y aumente el ahorro, esos recursos se canalicen hacia fábricas, maquinarias y generación de empleo. "Para que una economía crezca se necesita inversión, es decir, ahorros puestos a disposición con fines productivos", afirmó Milei.

Milei además adelantó una serie de cambios para impulsar una liberalización profunda del mercado de capitales argentino y un "grillete" fiscal.

Qué es el "grillete fiscal" del que habló Javier Milei en cadena nacional

Por otro lado, Milei aseguró que la modificación del BCRA "no funcionará sola". En ese marco, adelantó que la iniciativa formará parte de un programa económico más amplio que incluirá un denominado "grillete fiscal", además de cambios en el mercado de capitales y en el mercado de seguros.

El Presidente sostuvo que el "grillete fiscal se trata de una regla fiscal permanente que, según planteó, buscará impedir que Argentina apruebe o sostenga presupuestos deficitarios. Milei, además, afirmó que la iniciativa apunta a establecer un límite al gasto público y que funcionará como una herramienta para garantizar el equilibrio de las cuentas del Estado.

Según explicó el mandatario, el mecanismo se activará en caso de que el resultado fiscal permanezca deficitario durante varios meses consecutivos. En ese escenario, el Congreso tendrá un plazo determinado para devolver las cuentas al equilibrio; de no lograrlo, entraría en vigencia de manera automática un esquema de "shutdown".

De esta forma, la medida contemplaría la paralización de actividades no esenciales del Estado, el congelamiento de nuevos gastos, la suspensión de contrataciones y la interrupción de transferencias discrecionales a las provincias. Además, durante el período de aplicación del "grillete fiscal", el Presidente, el Vicepresidente, legisladores nacionales, ministros, secretarios y subsecretarios dejarían de percibir sus salarios, según detalló el mandatario.

Así, Milei aseguró que el objetivo es que "si la política no hace los deberes, serán ellos los que pagarán el costo y no la gente". Al mismo tiempo, aclaró que el proyecto contemplará excepciones para servicios considerados esenciales, como jubilaciones, pensiones, asignaciones familiares y universales, salud, seguridad, defensa nacional y el servicio penitenciario.

Además, el Presidente adelantó que, una vez aprobada la iniciativa, el Gobierno invitará a las provincias a adherir al mismo régimen fiscal.