Reforma del Banco Central: Martín Menem convoca a aliados y acelera el debate en Diputados

El proyecto que Javier Milei anunció por cadena nacional ingresó este viernes a primera hora y el presidente de la Cámara, Martín Menem, convoca a los jefes de bloque de La Libertad Avanza y aliados para delinear un esquema de trabajo.

El lunes el Congreso retoma la actividad con el proyecto de Milei como protagonista.

Tras la cadena nacional de Javier Milei , este viernes a primera hora, ingresó en Diputados el proyecto que modifica la Carta Orgánica del Banco Central. El presidente de la Cámara, Martín Menem, quien participó del anuncio, puso un pie en el acelerador y convoca a los jefes de bloque de La Libertad Avanza y aliados para el martes, para definir un cronograma de trabajo.

El proyecto no se hizo esperar. Fue presentado en el Congreso menos de 12 horas después de que el Presidente anunciara por cadena nacional el proyecto que, según aseguró, “viene a poner fin con la estafa de falsificar dinero para financiar a la alta política".

En concreto, la iniciativa que busca prohibir la financiación del Estado por parte de la entidad. Según detalló el mandatario en cadena nacional, esto aplicará “tanto para el Tesoro Nacional, como para los Estados provinciales y los municipios y a toda compra de títulos públicos del Estado nacional en el mercado primario".

Asimismo, entre sus puntos salientes, el texto apunta a blindar a las autoridades del Banco Central así como también restringe el pago de dividendos por los resultados derivados de la prestación del servicio de liquidez .

El texto ingresó esta mañana por la Cámara que conduce Martín Menem. Aunque, según explicaron desde su entorno, por cuestiones administrativas, recién el lunes se girará a las comisiones que deberán abocarse a su tratamiento para dictaminarlo y dejarlo listo para llevarlo al recinto.

Todo indica que las comisiones a las que se girará la iniciativa son dos. Por un lado, Presupuesto y Hacienda, que preside “Bertie” Benegas Lynch. Por otro, Finanzas, que conduce Santiago Pauli. Ambos libertarios.

Menem recibirá a los jefes de bloque en su despacho para definir los pasos a seguir.

Ahora bien, hasta tanto no se oficialice el giro a las comisiones correspondientes, sus autoridades no podrán convocar a los diputados para comenzar a debatir la iniciativa que promete generar polémica, al menos con el peronismo, sobre todo porque va a contramano de los cambios que sufrió la Carta Orgánica en 2012, cuando Cristina Kirchner era presidenta.

Según fuentes parlamentarias, recién el martes por la tarde habrá un panorama más claro de cuándo iniciará el debate en comisión y qué dinámica cobrará. Es que ese día, en el despacho de Menem, se reunirán los jefes de bloque aliados, además de Gabriel Bornoroni, quien conduce la bancada oficialista, para delinear un cronograma.

Ese día se conocerán los tiempos aproximados que durará el tratamiento en comisión, fecha tentativa para llevarlo al recinto. Y si funcionarios del Poder Ejecutivo asistirán a la Cámara baja para evacuar dudas durante antes de la firma del dictamen.

De esta manera, la Cámara de Diputados se prepara para reactivarse tras dos semanas de receso invernal. Y, la vuelta a la actividad será nada menos que con una de las grandes apuestas de Milei de cara al segundo tramo del año y, sobre todo, con la mira puesta en las elecciones del año que viene.