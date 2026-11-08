El Papa León XIV compartió un asado antes de despedirse de Uruguay + Agregar ámbito en









Una imagen del pontífice durante una comida en la Nunciatura Apostólica de Montevideo se difundió en las redes sociales. Antonio, integrante de la comunidad parroquial Tierra Santa, fue quien estuvo a cargo de la parrilla.

El papa León XIV compartió un asado durante su visita a Uruguay.

El papa León XIV protagonizó un momento distendido durante su visita a Uruguay al compartir un asado en la Nunciatura Apostólica de Montevideo. La escena se conoció a partir de una fotografía difundida por la Parroquia Santa Teresita, en la que se observa al pontífice junto a uno de los hombres que preparó la tradicional comida uruguaya.

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Fuentes de la Iglesia Católica confirmaron que la imagen es auténtica. El asador que aparece en la fotografía es Antonio, un feligrés de la parroquia Tierra Santa de Montevideo.

La postal también fue publicada en Instagram por Fernando Pereira Chaparro, un sacerdote de la ciudad de Minas. El religioso presentó a Antonio como un amigo y destacó su "humildad, sencillez y su generosa entrega a la Iglesia".

Según relató Pereira Chaparro, Antonio tuvo la oportunidad de compartir con el Santo Padre un encuentro especial y alejado de las formalidades, mientras preparaba el tradicional asado uruguayo.

León XIV en Uruguay: “Vengo como peregrino para compartir la fe” Durante su última misa en Uruguay, el papa León XIV expresó su alegría por la visita y destacó la devoción del pueblo uruguayo hacia la Virgen María. “Vengo como peregrino para compartir la fe y el cariño con el que este pueblo ha admirado durante generaciones a la madre de Dios”, manifestó.

Además, envió un mensaje a los fieles y los encomendó a la protección de María. También reflexionó sobre la importancia de transmitir la fe a las nuevas generaciones y recordó las enseñanzas de Jesús: “La semilla puede crecer sin que el sembrador sepa cómo”.