Luego de una jornada de actividades en Córdoba, Javier Milei protagonizó un acto en el centro de la ciudad capital, donde volvió a criticar a la oposición en el Congreso y señaló que los audios que involucran a su gestión con casos de corrupción con los fondos de discapacidad se tratan de "operetas, mentiras, calumnias y difamaciones". La provincia, una de las que más listas competitivas plantea para las próximas elecciones del 26 de octubre, pone en juego 9 bancas para la Cámara de Diputados.
Javier Milei se refirió a los audios de Diego Spagnuolo: ahora sostuvo que están hechos con Inteligencia Artificial
El Presidente planteó una nueva hipótesis sobre las acusaciones de corrupción y pidió al electorado que "no se dejen psicopatear por operetas armadas con actores pagos".
-
Un swap de monedas: cómo será el apoyo del Tesoro de los EEUU al gobierno de Milei
-
La respuesta de Schiaretti tras las críticas de Milei a su propuesta fiscal: "Miente descaradamente"
El Presidente fue acompañado en el escenario por Karina Milei, la ministra Patricia Bullrich, el portavoz Manuel Adorni, los diputados Martín Menem y Gabriel Bornoroni, además del candidato legislativo por La Libertad Avanza en Córdoba, Gonzalo Roca. "No van a faltar los progres que quieran ponerle impuestos a los ricos y a las empresas. Si hacen eso, los ricos se van y las empresas van a quebrar y nadie va a tener trabajo", señaló el mandatario nacional en tono proselitista.
Milei volvió a prometer la eliminación de la inflación para el segundo semestre del 2026 y ratificó la cifra de 12 millones de argentinos "que sacamos de la pobreza". "No nos podemos resignar, somos la fuerza de la esperanza. Vamos a hacer grande a la Argentina nuevamente. Les pido que sigan peleando: a no aflojar", clamó.
Minutos después, criticó la actividad opositora en el Congreso de la Nación. "El partido del Estado no nos para de bloquear desde el mes de febrero", analizó y planteó que toman esa conducta "porque están cagados", pero les adjudicó que "quieren reventar al Gobierno desde el Congreso nacional". Más allá de eso, agradeció a los aliados que le posibilitaron "convertirnos en la vanguardia mundial de la desregulación en el mundo".
Javier Milei, sobre los audios de corrupción
En simultáneo a que avanza una denuncia en Comodoro Py por abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público por no cumplir con la aplicación de la ley de emergencia en discapacidad, Javier Milei se refirió a las acusaciones de corrupción con fondos de la Agencia Nacional de Discapacidad y pidió a los presentes que "no se dejen psicopatear por operetas armadas con actores pagos".
"Me encanta que ahora los kukas son catadores de corrupción y hablan de audios con chimentos de peluquería e inteligencia artificial, mientras tienen una triple condena con tobillera", aseguró y dijo que se tratan de "mentiras que solo quieren manchar nuestro honor".
El Presidente hizo hincapié en la situación procesal de Cristina Kirchner: "Quizás cuando hacen el '3' debe ser porque son las tres causas que le faltan: Los Sauces-Hotesur, el Memorándum con Irán y la Causa de los Cuadernos, el choreo más grande de la historia de la humanidad".
- Temas
- Javier Milei
- Córdoba
- Discapacidad
Dejá tu comentario