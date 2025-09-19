Javier Milei se refirió a los audios de Diego Spagnuolo: ahora sostuvo que están hechos con Inteligencia Artificial







El Presidente planteó una nueva hipótesis sobre las acusaciones de corrupción y pidió al electorado que "no se dejen psicopatear por operetas armadas con actores pagos".

El Presidente se rodeó de dirigentes de su confianza en el escenario cordobés.

Luego de una jornada de actividades en Córdoba, Javier Milei protagonizó un acto en el centro de la ciudad capital, donde volvió a criticar a la oposición en el Congreso y señaló que los audios que involucran a su gestión con casos de corrupción con los fondos de discapacidad se tratan de "operetas, mentiras, calumnias y difamaciones". La provincia, una de las que más listas competitivas plantea para las próximas elecciones del 26 de octubre, pone en juego 9 bancas para la Cámara de Diputados.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El Presidente fue acompañado en el escenario por Karina Milei, la ministra Patricia Bullrich, el portavoz Manuel Adorni, los diputados Martín Menem y Gabriel Bornoroni, además del candidato legislativo por La Libertad Avanza en Córdoba, Gonzalo Roca. "No van a faltar los progres que quieran ponerle impuestos a los ricos y a las empresas. Si hacen eso, los ricos se van y las empresas van a quebrar y nadie va a tener trabajo", señaló el mandatario nacional en tono proselitista.

Milei volvió a prometer la eliminación de la inflación para el segundo semestre del 2026 y ratificó la cifra de 12 millones de argentinos "que sacamos de la pobreza". "No nos podemos resignar, somos la fuerza de la esperanza. Vamos a hacer grande a la Argentina nuevamente. Les pido que sigan peleando: a no aflojar", clamó.

Minutos después, criticó la actividad opositora en el Congreso de la Nación. "El partido del Estado no nos para de bloquear desde el mes de febrero", analizó y planteó que toman esa conducta "porque están cagados", pero les adjudicó que "quieren reventar al Gobierno desde el Congreso nacional". Más allá de eso, agradeció a los aliados que le posibilitaron "convertirnos en la vanguardia mundial de la desregulación en el mundo".

Javier Milei, sobre los audios de corrupción En simultáneo a que avanza una denuncia en Comodoro Py por abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público por no cumplir con la aplicación de la ley de emergencia en discapacidad, Javier Milei se refirió a las acusaciones de corrupción con fondos de la Agencia Nacional de Discapacidad y pidió a los presentes que "no se dejen psicopatear por operetas armadas con actores pagos". "Me encanta que ahora los kukas son catadores de corrupción y hablan de audios con chimentos de peluquería e inteligencia artificial, mientras tienen una triple condena con tobillera", aseguró y dijo que se tratan de "mentiras que solo quieren manchar nuestro honor". El Presidente hizo hincapié en la situación procesal de Cristina Kirchner: "Quizás cuando hacen el '3' debe ser porque son las tres causas que le faltan: Los Sauces-Hotesur, el Memorándum con Irán y la Causa de los Cuadernos, el choreo más grande de la historia de la humanidad".