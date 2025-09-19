Javier Milei viaja a Córdoba con doble agenda: discurso en la Bolsa y acto de campaña

El mandatario estará acompañado por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y la secretaria de Presidencia, Karina Milei.

En diciembre del año pasado el presidente Javier Milei estuvo en Córdoba para la inauguración del nuevo edificio de la Bolsa de Comercio.

El presidente Javier Milei viajará este viernes a Córdoba, donde tendrá una agenda política y económica. Por un lado el mandatario brindará un discurso en la Bolsa de Comercio local, pero además, encabezará su primer acto allí de campaña de cara a las elecciones del 26 de octubre.

La primera actividad será a las 12 en el Auditorio Juan Bautista Alberdi de la Bolsa de Comercio de Córdoba , institución que celebra su 125° aniversario . Allí, Milei dará un discurso en calidad de invitado principal , en un escenario que ya había visitado en diciembre del año pasado, durante la inauguración del nuevo edificio de la entidad.

En tanto, por la tarde , el Presidente se trasladará al Parque Sarmiento , donde encabezará su primer acto de campaña en la provincia junto a los candidatos locales de La Libertad Avanza (LLA) . Bajo los lemas “La Libertad Avanza o Argentina retrocede” y “ No aflojemos, que el esfuerzo valga la pena ”, Milei compartirá escenario con Gonzalo Roca , primer candidato a diputado nacional por Córdoba , y otros postulantes de la lista libertaria.

HOLA A TODOS! Nos vemos en Córdoba! No aflojemos. Que el esfuerzo valga la pena. La Libertad Avanza o Argentina retrocede! VIVA LA LIBERTAD CARAJO! pic.twitter.com/6YtfcCDqD0

En Córdoba, LLA se enfrentará con la boleta de Provincias Unidas, espacio encabezado por el exgobernador Juan Schiaretti y conformado por mandatarios provinciales de distintos sectores políticos.

Javier Milei encara una gira por el interior del país

Además de moderar el tono en la cadena nacional, el Ejecutivo también cambió las gráficas y eslogan de campaña, mostrando más cercanía del mandatario con la población. Imágenes de abrazos y el lema "La Libertad Avanza o Argentina retrocede" en reemplazo del "Kirchnerismo nunca más", se vieron en las últimas imágenes proselitistas.

La hoja de ruta también incluye viajes a Santa Fe y Mendoza, dos provincias decisivas para la campaña. Respecto al territorio bonaerense, en donde LLA perdió ante Fuerza Patria, se espera una aparición pública en Mar del Plata, distrito gobernado por el intendente y candidato Guillermo Montenegro.

Además, prepara su desembarco en la Asamblea General de Naciones Unidas, donde intentará proyectar una imagen de liderazgo global en sintonía con su apuesta por reposicionar a la Argentina en el escenario internacional.

Javier Milei encabezó una reunión clave de cara a las elecciones de octubre

El primer mandatario encabezó el jueves en la residencia de Olivos una jornada clave de cara a las elecciones de octubre. Un dato relevante que mencionaron fuentes que participaron de la cumbre es que los únicos dos oradores fueron el Presidente y su asesor Santiago Caputo. Todo un gesto en medio de la interna libertaria.

Asimismo, según supo Ámbito, Caputo quedará en un rol de coordinador de la campaña; mientras que Pilar Ramírez, mano derecha de Karina Milei en la Legislatura porteña, será el nexo político con los jefes de campaña de las 24 provincias.

En primer lugar, el mandatario lideró al mediodía un encuentro de casi tres horas con los dos primeros candidatos a diputados nacionales de cada provincia -48 en total- junto a los ocho cabezas de lista bonaerenses (Diego Valenzuela, Natalia Blanco, Maximiliano Bondarenko, Gonzalo Cabezas, Guillermo Montenegro, Oscar Liberman, Alejandro Speroni y Francisco Adorni), que ya compitieron en la elección pasada. Por el PRO de la Ciudad, estuvieron Fernando de Andreis y Antonela Giampieri.

En tanto, a las 15, volvió a encabezar un encuentro en la residencia presidencial, esta vez con los jefes de campaña de las 24 provincias. Ambas reuniones sirvieron también para reunir a todas las tribus del oficialismo: participaron la presidenta del partido, Karina Milei; el presidente del partido a nivel bonaerense, Sebastián Pareja; el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo "Lule" Menem, y el asesor presidencial y referentes de Las Fuerzas del Cielo, Santiago Caputo.