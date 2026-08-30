Javier Milei viaja a Chile y a Misiones, se reúne con el gabinete y Karina Milei recibe a la Iglesia

Javier Milei arranca septiembre con una frenética agenda que combina la interna de La Libertad Avanza, un viaje a Chile , otro a Misiones, finanzas, una nueva reunión de gabinete y una tregua de Karina Milei con el Episcopado de cara a la visita al país del Papa León XIV. Será una semana que tendrá al Presidente casi más tiempo arriba de un avión que sentado en su despacho de la Casa Rosada .

Este lunes, Milei tiene previsto participar a partir de las 11.30 del Congreso Americano de la Federación Internacional del Automóvil (FIA), un evento que combina lobby empresario, industria automotriz y agenda de infraestructura regional. Una actividad que tendrá además como telón de fondo las gestiones para lograr el regreso de la Fórmula 1 al país.

En paralelo, en la Casa Rosada, Karina Milei recibirá el lunes a las 18 a Marcelo Colombo, presidente de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) , en un encuentro que no es protocolar: la secretaria general de la Presidencia coordina desde hace semanas, junto al nuncio Michael Banach, los detalles operativos de la llegada de León XIV al país, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre, como parte de una gira que también incluye Uruguay y Perú. Será la primera visita de un Papa a la Argentina en casi cuatro décadas, y el Gobierno ya definió una mesa de trabajo interjurisdiccional con la Ciudad, la Provincia de Buenos Aires y Córdoba para ordenar seguridad, logística y presupuesto de cara a los actos masivos que se esperan en Buenos Aires, Córdoba y Luján.

El encuentro llega en medio de un escenario de tensión con la Iglesia católica marcada por una relación fría, distante y de carácter predominantemente formal , a partir de la falta de encuentros para el tradicional saludo de fin de año y diferencias en torno a la agenda social . Los obispos han manifestado preocupación constante por el impacto de las medidas de ajuste en los sectores más vulnerables, jubilados y trabajadores, además de cuestionar decisiones de política económica del oficialismo. El arzobispo porteño, Jorge García Cuerva, ha utilizado escenarios clave como los TeDeum del 25 de Mayo y del 9 de Julio para expresar su rechazo a la polarización, la intolerancia y los ataques a través de redes sociales.

El martes a las 10:00, Milei encabezará una nueva reunión de Gabinete; mientras que a las 13:00 volverá a reunirse la mesa política tras una nueva conferencia de prensa del vocero presidencial, Adrian Ravier . El regreso del gabinete, que tendrá su segunda reunión semanal consecutiva tras una parálisis de 45 días, volverá a darle centralidad a Patricia Bullrich en medio de sus continuos gestos de diferenciación con la Casa Rosada. En las últimas semanas, la jefa del bloque de senadores nacionales de LLA reclamó públicamente “más velocidad en los resultados” económicos para que el ajuste “llegue a las familias” y a las pymes, en contraste directo con el discurso presidencial. La ex Ministra de Seguridad viene sosteniendo, según su entorno, que “hay sectores que pueden desaparecer ” si no se acompaña con mayor empatía la salida de la recesión, una lectura que no comparten ni Milei ni Caputo, que descartó medidas extraordinarias para atender la morosidad de las familias.

El miércoles, Milei participará del encuentro “Vientos de Cambio: Avanza la Libertad en Argentina y las Américas”, una cita pensada como escaparate ideológico regional en la previa de su gira a Chile. En simultáneo, Luis Caputo estará en el escenario de la Convención Anual del Instituto Argentino de Finanzas (IAEF), el foro tradicional del establishment financiero, donde el ministro suele afinar el mensaje sobre el rumbo económico ante un auditorio que mira con lupa cada palabra sobre el esquema cambiario y la deuda. Quirno, mientras tanto, participará en Montevideo de una reunión informal de cancilleres del Mercosur, otro frente donde la diplomacia argentina viene navegando con matices.

Javier Milei se reúne con José Antonio Kast en Chile

El jueves será la jornada más agitada de la semana en términos de política exterior. Milei parte a las 7:00 hacia Santiago de Chile, donde a las 9.30 participará del Foro Madrid, organizado por la Fundación Disenso -el think tank de Vox- en el Centro de Eventos San Carlos de Apoquindo. A las 10:15 se reunirá con Sarah Rogers, subsecretaria de Estado para la Diplomacia Pública de Estados Unidos, y a las 11.30 será el encuentro bilateral con el presidente chileno José Antonio Kast en el Palacio de La Moneda.

La cumbre llega en un momento particularmente sensible para la relación bilateral. Chile envió una nota de protesta formal a la Argentina después de que el jefe del Estado Mayor de la Fuerza Aérea, el brigadier general Gustavo Valverde, afirmara en una entrevista que “Magallanes, el sur, el Drake, todo eso es soberanía” argentina, en referencia al paso austral que conecta el Atlántico con el Pacífico. La Cancillería chilena calificó la soberanía sobre el Estrecho como “indiscutible” y reclamó que se derogue formalmente el decreto que aún describe la zona como “un espacio compartido” entre ambos países, pese a haber sido derogado en 2025 sin un reemplazo promulgado.

Polémica en el gabinete

El ministro de Defensa, Carlos Presti, salió a bajarle el tono al episodio en un contacto con su par trasandino, Fernando Barros, atribuyendo los dichos de Valverde a una “confusión y desprolijidad” y ratificando que “no está en discusión que el Estrecho de Magallanes es chileno”. No es la primera fricción entre ambos gobiernos: ya en 2024 hubo un round por unos paneles solares argentinos instalados a metros de territorio chileno en Tierra del Fuego. El round de Magallanes, sumado a la previa visita de Kast a Punta Arenas para reforzar la presencia chilena en la zona, es el telón de fondo con el que Milei llega a La Moneda, aunque la relación personal entre ambos mandatarios -alineados ideológicamente- funciona como amortiguador político del entredicho técnico-diplomático.

El viernes, el Presidente se trasladará a Misiones en un viaje definido como un "evento privado" por La Libertad Avanza, por lo que no está prevista una reunión ni actividad política conjunta entre Milei y el gobernador Hugo Passalacqua. La semana pasada, diputados misioneros alineados con el mandatario mesopotámico se unieron a legisladores salteños (que responden al gobernador Gustavo Sáenz) para lanzar la bancada Argentina Federal en la Cámara de Diputados. Una medida formaliza un quiebre en la postura de acompañamiento legislativo que venía teniendo la provincia con los libertarios, obligando a la Casa Rosada a renegociar de manera individual cada proyecto de ley.

Milei estará en Posadas para participar de la 47° Convención Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (Iaef). También se espera la participación de otros gobernadores. Alfredo Cornejo (Mendoza);Raúl Jalil (Catamarca) y Gustavo Valdés (Corrientes) en el panel denominado “El rol de las provincias en la transformación competitiva del país”. Además del Presidente expondrán varios integrantes del Gabinete como los ministros de Economía, Luis Caputo y de Desregulación, Federico Sturzenegger, el Canciller Pablo Quirno y el vicepresidente del Banco Central, Vladimir Werning.