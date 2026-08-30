Qué significa querer más a los animales que a las personas, según la psicología

Muchas personas prefieren compartir tiempo con su mascota antes que con los demás. Freepik

Para mucha gente, volver a casa y encontrarse con el perro moviendo la cola o con el gato esperando comida alcanza para cambiar el ánimo después de un día pesado. La ciencia estudia desde hace años por qué ese vínculo puede volverse tan fuerte y ocupar un lugar enorme en la vida cotidiana.

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A veces, incluso, la compañía de una mascota resulta más agradable que una charla o una reunión. No porque haya algo extraño detrás, sino porque esa relación funciona con reglas mucho más simples que las que aparecen entre personas.

Especialistas advierten que, al superar determinados parámetros, esta conducta suele esconder un problema mayor. Freepik Por qué algunas personas prefieren a sus mascotas Un perro no pregunta por qué alguien llegó de mal humor ni espera una explicación después de un día complicado. Un gato puede simplemente acostarse cerca y quedarse ahí. Esa falta de exigencias hace que muchas personas encuentren en sus mascotas una compañía más fácil de llevar cuando están cansadas, preocupadas o simplemente no tienen ganas de hablar.

También pesa la sensación de tener a alguien siempre cerca. Darles de comer, sacarlos a pasear, jugar un rato o encontrarlos esperando detrás de la puerta crea pequeñas rutinas que se repiten todos los días. Para quienes viven solos o pasan muchas horas sin compañía, esos momentos pueden tener bastante importancia.

El contacto físico suma otra parte de la relación. Acariciar a un perro o un gato puede ayudar a bajar el estrés y generar una sensación de calma, algo que explica por qué muchas personas buscan a su mascota apenas llegan a casa o mientras atraviesan un momento difícil.

Después de una ruptura, una pelea o una decepción también puede aparecer más apego. Frente a situaciones así, el animal sigue ahí, sin discusiones ni cambios bruscos en la relación. Esa constancia puede volver su presencia especialmente valiosa cuando otros vínculos atraviesan un mal momento. Cada vez más gente elige la compañía de sus mascotas por encima de la interacción humana. Freepik Qué pasa cuando el amor es excesivo El problema empieza cuando la mascota deja de ser una parte importante de la vida y pasa a ocupar casi todo. Una señal puede ser dejar de ver amigos, evitar salir o abandonar actividades habituales porque separarse del animal genera demasiada incomodidad. También puede aparecer una dependencia más marcada. Si la persona siente que solo puede estar tranquila cuando tiene a su mascota cerca, cualquier viaje, ausencia o cambio de rutina puede volverse difícil de manejar. Ahí la relación empieza a condicionar decisiones que antes no tenían nada que ver con el animal. Un extremo distinto aparece en la acumulación. Algunas personas llevan cada vez más animales a su casa con la idea de rescatarlos o protegerlos, pero llega un punto en que ya no pueden ofrecerles espacio, alimento, higiene o atención suficiente. En esos casos, el afecto termina chocando directamente con las necesidades de los propios animales.

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