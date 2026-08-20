Grieta en La Libertad Avanza: Patricia Bullrich cuestionó el plan económico y se tuvo que rectificar

Patricia Bullrich se sumó a las críticas de Victoria Vilarruel contra el programa económico de La Libertad Avanza.

La falta de resultados del plan económico del gobierno nacional ya genera una grieta a cielo abierto en La Libertad Avanza (LLA). Patricia Bullrich reclamó públicamente "que el cambio se sienta en la vida cotidiana" en medio de un escenario recesivo, con el riesgo país arriba de los 500 puntos y con la curva de la inflación mensual nuevamente al alza.

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En sus redes sociales, la jefa del bloque de LLA en el Senado destacó que "el rumbo es el correcto" pero a continuación advirtió: "Lo que necesitamos es más velocidad en los resultados para lograr que el cambio se sienta en la vida cotidiana". Su mensaje concluyó con un duro cuestionamiento a la falta de soluciones en la microeconomía del modelo económico de Javier Milei al insistir en la necesidad de que el resultado "llegue a las familias. Que llegue a las empresas. Que llegue a cada argentino".

El mensaje original de Patricia Bullrich, retuiteado por Javier Milei, con cuestionamientos a la falta de resultados del plan económico. El posteo tuvo que ser editado y se publicó una nueva versión suavizada. El posteo de Bullrich hizo tanto ruido en Casa Rosada que, a pesar de haber sido retuiteado por Javier Milei, tuvo que se editado por la exministra de Seguridad para suavizar su contenido y no dejar expuesto al Ministro de economía, Luis "Toto" Caputo, quien el miércoles había visitado una heladería en una recorrida de campaña en la Ciudad de Buenos Aires junto a Pilar Ramírez, mano derecha de Karina Milei en el distrito.

Patricia Bullrich recalcula "Que llegue a las familias. Que llegue a las empresas. Que llegue a cada argentino", fue el fragmento del mensaje que Bullrich eliminó de su posteo, ya demasiado tarde, para intentar evitar que se dispare la tensión interna dentro del gobierno nacional. El Presidente, quien recién este lunes en el homenaje al General José de San Martín cortó una reclusión de 9 días en Olivos sin actividad oficial, deberá reaparecer hoy nuevamente esta tarde para participar de la 23° edición del Council of The Americas en medio de un escenario económico complicado al menos a nivel micro y con el agravante del cuestionamiento público del Bullrich, su principal aliada politica, al programa de Caputo.

El rumbo es el correcto.

Y este camino es parte de un proceso de transformación profundo.



Lo que necesitamos es más velocidad en los resultados para que el cambio se sienta en la vida cotidiana.



No es fácil, pero es el esfuerzo para que podamos construir un país normal y con… pic.twitter.com/bSQ7qercPx — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) August 19, 2026 El 3 de noviembre habrá elecciones de medio término en Estados Unidos, un resultado que tendrá impacto en la Argentina teniendo en cuenta la dependencia que el programa monetario exhibió en 2025 cuando fue necesaria la intervención del Tesoro norteamericano para estabilizar las turbulencias cambiarias previas a las elecciones legislativas. A ese interrogante, se suma el malestar expresado por el embajador estadounidense, Peter Lamelas, en relación a la creciente influencia de empresas chinas como Huawei en el desarrollo de las telecomunicaciones en sur del país, y la reciente advertencia de la titular del FMI, Kristalina Georgieva, sobre la negativa del organismo a nuevos desembolsos de dólares para la administración Milei.

En ese contexto, Milei se presentará hoy en la conferencia “Argentina: Perspectivas Económicas y Políticas”, organizada por Americas Society/Council of the Americas (AS/COA) junto con la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), en el Alvear Palace Hotel. El Presidente disertará a las 12:30 ante representantes del sector público y privado, en un encuentro que abordará las perspectivas económicas y políticas de la Argentina, así como los desafíos para el desarrollo y las inversiones. Reaparece Javier Milei con "Toto" Caputo Además del mandatario , participarán el jefe de Gabinete de Ministros, Diego Santilli; el ministro de Economía, Luis Caputo; el canciller, Pablo Quirno; y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. La conferencia será encabezada por Natalio Mario Grinman, presidente de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), y Susan Segal, presidenta y CEO de Americas Society/Council of the Americas (AS/COA). Las críticas de Bullrich al programa económica se suman a las de otros integrantes del gobierno nacional distanciados de los hermanos Milei como Victoria Villarruel. Casi en línea con la exministra de Seguridad, la vicepresidenta también expresó este fin de semana su preocupación por la falta de empleo y por las dificultades económicas que atraviesan los argentinos. "Estoy sumamente preocupada por los argentinos que hoy no tienen trabajo o que no pueden llegar a fin de mes", advirtió. Durante su visita a la apertura de la Expo Venado 2026 en la provincia de Santa Fe, la titular del Senado y otrora compañera de fórmula del mandatario nacional le envió un nuevo mensaje al Gobierno y a la oposición al pedirles que se enfoquen en brindarle soluciones a los argentinos que la están pasando mal. "La clase política tiene que empezar a pensar en esos temas, casi con exclusión de todo el resto", expresó en un mensaje en el que, una vez más, la economía del ciudadano común volvió a ser el tema central. "No hay familia si no hay trabajo y no hay trabajo sin producción", sentenció.