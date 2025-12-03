SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

En Vivo
3 de diciembre 2025 - 13:25

Jura de Diputados EN VIVO: con la presencia de Milei comenzó la jura de diputados en el Congreso

Milei presesnte en la jura de diputados.

Por

También se elegirán autoridades. Los legisladores de la Cámara baja asumirán sus bancas el próximo 10 de diciembre.

La Cámara de Diputados se prepara este miércoles para la ceremonia de juramento de sus nuevos miembros y elegir autoridades, en una cámara muy distinta de la que existió a lo largo de estos dos años. Y sobre todo el último, en el que mandó claramente la oposición sobre un oficialismo que tuvo que defenderse todo el tiempo.

Este miércoles La Libertad Avanza (LLA) estrenará su nuevo rol de primera minoría. Una condición que alcanzó trabajosamente, luego de que las elecciones del 26 de octubre pasado le permitieran duplicar al oficialismo la cantidad de sus miembros. Pero esos 79 diputados que registraba la noche de esa elección registraron las últimas semanas un fuerte incremento numérico, del 20%. Ese es el excedente en diputados que LLA tiene con relación a cuando abrieron las urnas.

Con la llegada de Milei al Congreso, comienza la jura de diputados

javier milei

Milei llegó al Congreso acompañado por su hermana Karina y parte de su comitiva presidencial para presenciar la jura de los diputados nacionales que asumirán sus bancas el próximo 10 de diciembre.

Escándalo por despachos en el Senado: cómo funciona la tradición del "pasamanos" de las llaves

Por Déborah de Urieta

WhatsApp Image 2025-12-01 at 20.22.19

Nuevo escándalo por los despachos en el Senado. Como cada año de recambio legislativo, en los pasillos del Congreso se generaron tensiones por las oficinas que se liberan. Esta vez, una senadora de UP cayó con un cerrajero, forcejeó con el personal de Seguridad de la Cámara y el hecho culminó en una denuncia penal. Las miradas se posaron sobre Victoria Villarruel. ¿Cómo es el procedimiento y qué es la "Ley del pasamanos"?

Tanto en Diputados como en el Senado la guerra por los despachos es un clásico que se desata cada dos años, con el recambio legislativo. Los que llegan (o los que no renuevan su mandato) están al acecho de las oficinas que dejan los salientes. Por poner solo algunos ejemplos, en los últimos años se registraron desde rupturas de cerraduras para hacerse con alguna oficina vacante, hasta asesores durmiendo varias noches para reservarle el lugar a su jefe. Incluso, hubo casos de legisladores que amenazaron con abandonar el bloque si no les concedían un despacho con baño. Las miserias están a la orden del día.

Leé la nota completa

Javier Milei dirá presente en la jura que define el nuevo mapa de poder en Diputados

El presidente Javier Milei asistirá al Congreso para presenciar la sesión en la que jurarán los diputados electos el 26 de octubre. El mandatario estará ubicado en uno de los palcos de Diputados, en una jornada clave para el oficialismo, ya que la incorporación de los nuevos legisladores dejará al bloque libertario como primera minoría en la Cámara.

A partir de las 13, 127 diputados jurarán sus cargos y se prevé que Martín Menem sea confirmado nuevamente como presidente de la Cámara baja.

Se renueva la Cámara de Diputados: qué proyectos impulsan los legisladores electos y cuál será la nueva composición

Por Fernando Brovelli

Diputados Sesión Menem

La jura de 127 diputados pondrá rostro a la nueva composición de la Cámara baja pero no terminará de cerrar lo que marcó la actividad en el Congreso en las últimas semanas: los permanentes modificaciones que alteraron el número de los bloques y le permitieron a La Libertad Avanza un crecimiento por decena que lo posicionó como primera fuerza, desplazando a Fuerza Patria. La ceremonia, que iniciará a las 13 horas, también determinará la renovación de Martín Menem como presidente del recinto.

“Fueron días movidos. Todos queriendo caranchearse diputados”, sintetizó para este medio un legislador que se pasó de bloque en las últimas 24 horas, un síntoma que impactó en todos los partidos, con el PRO como principal perjudicado (perdió 12 miembros, la mitad de su bancada) en detrimento de La Libertad Avanza. El oficialismo pasó de 83 a 95 legisladores, sumando de tres espacios distintos para garantizarse un salto exponencial desde su anterior distribución, en la que contaba con sólo 38 bancas.

Leé la nota completa

Desde las elecciones, LLA se hizo con la primera minoría, UP se achicó y el PRO sufrió una decenas de fugas

Por Débora de Urieta

Martín Menem Verónica Razzini y Patricia Bullrich

Desde que La Libertad Avanza se impuso en las elecciones del 26 de octubre, en la Cámara de Diputados, al mejor estilo Pac-Mac, sumó legisladores de diferentes bloques. En pocos días, se garantizó el tercio. Como si fuera poco, siguió incorporando bancas y, horas antes de la jura de los legisladores electos, le arrebató la primera minoría a Unión por la Patria. La ahora exministra de Seguridad Patricia Bullrich fue clave. ¿Qué puede pasar antes del miércoles, cuando juren los diputados entrantes?

El 27 de octubre el país estaba en shock. Pese a la dura derrota que el partido de Javier Milei había sufrido en la provincia de Buenos Aires, el oficialismo se impuso a lo largo y ancho del país. Aún así, por tratarse de una fuerza muy nueva –hace cuatro años tenía apenas 2 bancas propias en la Cámara baja— estaba muy lejos del quorum propio y, los buenos resultados no le alcanzaban para hacerse del tercio propio (86 bancas) en Diputados. Pero si hubo algo que demostraron los hermanos Milei en tándem con los primos Menem es la ambición de poder. Apenas un mes más tarde, es hacer estragos en el PRO, quien supo ser su aliado incondicional. Pero también en UP.

Leé la nota completa

Se renueva la Cámara de Diputados: cuál será la nueva composición del recinto

La jura de 127 diputados pondrá rostro a la nueva composición de la Cámara baja pero no terminará de cerrar lo que marcó la actividad en el Congreso en las últimas semanas: los permanentes modificaciones que alteraron el número de los bloques y le permitieron a La Libertad Avanza un crecimiento por decena que lo posicionó como primera fuerza, desplazando a Fuerza Patria. La ceremonia, que iniciará a las 13 horas, también determinará la renovación de Martín Menem como presidente del recinto.

Hasta el momento, los bloques de la Cámara de Diputados y su composición son:

  • La Libertad Avanza: 95 diputados.
  • Unión por la Patria: 93 diputados.
  • Provincias Unidas: 18 diputados.
  • PRO: 12 diputados.
  • Innovación Federal: 7 diputados.
  • UCR: 6 diputados.
  • Coherencia: 4 diputados.
  • Frente de Izquierda: 4 diputados.
  • Independencia: 3 diputados.
  • Elijo Catamarca: 3 diputados.
  • Encuentro Federal: 2 diputados.
  • Coalición Cívica: 2 diputados.
  • PJ San Luis: 2 diputados.
  • MID: 2 diputados.
  • Producción y Trabajo: 2 diputados.
  • La Neuquinidad: 1 diputada.
  • Defendamos Córdoba: 1 diputada.
Milei celebró que La Libertad Avanza ahora es la primera minoría en Diputados

El presidente Javier Milei celebró que La Libertad Avanza (LLA) pase a ser la primera minoría en Diputados, cuando se renueve el Congreso el 10 de diciembre próximo, tras la salida de legisladores de Unión por la Patria.

"Primer(a) minoría confirmado. VLLC! Fin", escribió Milei en su cuenta de X (ex Twitter) al citar un mensaje del presidente del bloque de LLA, Gabriel Bornoroni.

Javier Milei elecciones 2025
Javier Milei celebró la primera minoría de La Libertad Avanza en Diputados.

"Bienvenido @Franmorchio al bloque de La Libertad Avanza. Tu apoyo incondicional en estos dos años y tu compromiso inquebrantable para lo que viene, fortalecen aún más nuestro rumbo hacia un futuro de libertad y prosperidad", escribió Bornoroni en la misma red social y arrobó al mandatario nacional, Martín Menem y la cuenta de Diputados de La Libertad Avanza.

