Jura de Diputados EN VIVO: con la presencia de Milei comenzó la jura de diputados en el Congreso

Escándalo por despachos en el Senado: cómo funciona la tradición del "pasamanos" de las llaves

Por Déborah de Urieta

Nuevo escándalo por los despachos en el Senado. Como cada año de recambio legislativo, en los pasillos del Congreso se generaron tensiones por las oficinas que se liberan. Esta vez, una senadora de UP cayó con un cerrajero, forcejeó con el personal de Seguridad de la Cámara y el hecho culminó en una denuncia penal. Las miradas se posaron sobre Victoria Villarruel. ¿Cómo es el procedimiento y qué es la "Ley del pasamanos"?

Tanto en Diputados como en el Senado la guerra por los despachos es un clásico que se desata cada dos años, con el recambio legislativo. Los que llegan (o los que no renuevan su mandato) están al acecho de las oficinas que dejan los salientes. Por poner solo algunos ejemplos, en los últimos años se registraron desde rupturas de cerraduras para hacerse con alguna oficina vacante, hasta asesores durmiendo varias noches para reservarle el lugar a su jefe. Incluso, hubo casos de legisladores que amenazaron con abandonar el bloque si no les concedían un despacho con baño. Las miserias están a la orden del día.

