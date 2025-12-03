Jura de Diputados EN VIVO: con la presencia de Milei comenzó la jura de diputados en el Congreso

La Cámara de Diputados se prepara este miércoles para la ceremonia de juramento de sus nuevos miembros y elegir autoridades, en una cámara muy distinta de la que existió a lo largo de estos dos años. Y sobre todo el último, en el que mandó claramente la oposición sobre un oficialismo que tuvo que defenderse todo el tiempo.
Con la llegada de Milei al Congreso, comienza la jura de diputados
Milei llegó al Congreso acompañado por su hermana Karina y parte de su comitiva presidencial para presenciar la jura de los diputados nacionales que asumirán sus bancas el próximo 10 de diciembre.
