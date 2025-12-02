Desde las elecciones, LLA se hizo con la primera minoría, UP se achicó y el PRO sufrió una decenas de fugas

La bancada que conduce Gabriel Bornoroni siguió sumando adeptos, en la mayoría de los casos en detrimento del partido de Mauricio Macri. Al filo de la sesión preparatoria, el gobernador Raúl Jalil retiró a sus tres diputados del bloque de Unión por la Patria, concediéndole la primera minoría a los libertarios.

Desde que La Libertad Avanza se impuso en las elecciones del 26 de octubre, en la Cámara de Diputados , al mejor estilo Pac-Mac, sumó legisladores de diferentes bloques . En pocos días, se garantizó el tercio. Como si fuera poco, siguió incorporando bancas y, horas antes de la jura de los legisladores electos, le arrebató la primera minoría a Unión por la Patria. La ahora exministra de Seguridad Patricia Bullrich fue clave. ¿Qué puede pasar antes del miércoles, cuando juren los diputados entrantes?

El 27 de octubre el país estaba en shock. Pese a la dura derrota que el partido de Javier Milei había sufrido en la provincia de Buenos Aires, el oficialismo se impuso a lo largo y ancho del país. Aún así, por tratarse de una fuerza muy nueva –hace cuatro años tenía apenas 2 bancas propias en la Cámara baja— estaba muy lejos del quorum propio y, los buenos resultados no le alcanzaban para hacerse del tercio propio (86 bancas) en Diputados. Pero si hubo algo que demostraron los hermanos Milei en tándem con los primos Menem es la ambición de poder. Apenas un mes más tarde, es hacer estragos en el PRO, quien supo ser su aliado incondicional. Pero también en UP.

¿Por qué son tan decisivos estos números? El tercio propio es el número mágico que requiere el Gobierno para frenar cualquier juicio político contra el Presidente . En tanto, hacerse de la primera minoría es garantía de una posición predominante en las comisiones , donde se cocinan los proyectos y se elaboran los dictámenes que luego se someten a votación en el recinto. Y a esto hay que sumarle hacerse con las presidencias de esos cuerpos de trabajo: clave para marcar su agenda de trabajo.

Para ponerlo en números, de acuerdo al politólogo Pablo Salinas (que viene haciendo un seguimiento minucioso de los movimientos en ambas Cámaras) al día siguiente de los resultados del 26 de octubre, La Libertad Avanza iba a contar, a partir del 10 de diciembre, con 82 bancas propias . Es decir, 4 por debajo del tercio.

En tanto, el bloque que conduce Germán Martínez había logrado mantener las 98 bancas actuales mientras que el PRO de Cristian Ritondo sumaba 24 legisladores .

Pero, “pasaron cosas”. A horas de que juren los diputados electos, en la sesión preparatoria del miércoles a las 13, los números son bien distintos. Al menos al cierre de esta nota (todo puede cambiar en la recta final), el bloque que conduce el libertario Gabriel Bornoroni sumará 94 bancas propias.

Es que en los últimos días, el bloque violeta logró sumar a varios diputados. Los primeros en dar el salto fueron los diputados del PRO referenciados en Patricia Bullrich. Con Damián Arabia a la cabeza, se pasaron Sabrina Ajmechet, Laura Rodríguez Machado, Silvana Giudici, Patricia Vásquez y los diputados electos Luisa González Estevarena y Carlos Almena. De todas maneras, a estos dos últimos, en el partido amarillo ya los consideraban parte del oficialismo.

Esa fue la primera sangría que sufrió el PRO. A la que luego se le sumó una más: la cordobesa Belén Avico. Pero la fuga amarilla no terminó allí. El viernes pasado, a última hora, y a menos de una semana de la sesión preparatoria de este miércoles a las 13 (en la que juran los diputados electos) hubo novedades. Puntualmente, se dieron de baja dos diputados del PRO, lo que debilita aún más al partido de Mauricio Macri en Diputados.

Por un lado, abandonó el bloque el santafesino Alejandro Bongiovanni. Por otro, la legisladora electa por la CABA, Silvia Lospennato confirmó que asumiría a su banca. A ella le restaban dos años de mandato en Diputados, por eso, su futuro era una incógnica.

La salida de Lospennato trae una segunda consecuencia: su silla quedará en manos de la bullrichista Lorena Petrovich. Es decir, punto para Bornoroni.

Al mismo tiempo, también este viernes, se conoció que la santafesina Verónica Razzini, que tiempo atrás formó parte del PRO pero que luego armó Futuro y Libertad junto con el diputado saliente, Gabriel Chumpitaz, también se sumaba a las filas oficialistas.

Como frutilla del postre, el lunes por la tarde, se confirmó una nueva fuga amarilla. El santafesino José Núñez también dio el portazo. Pero, en su caso, no para sumarse al partido violeta, sino a Provincias Unidas. Así las cosas, Ritondo se quedó con una banca de apenas 13 diputados.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/PatoBullrich/status/1994466422039220610?s=20&partner=&hide_thread=false El bloque de Diputados de LLA sigue creciendo, y la Diputada Anti Bloqueo @RazziniVeronica se suma para ser parte del cambio.



Ella tiene la convicción, el trabajo y la fuerza necesaria para empujar las transformaciones que las pymes y las empresas necesitan.



¡Bienvenida al… pic.twitter.com/WlARETh9Is — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) November 28, 2025

En el medio, LLA se fagocitó otro bloque, el de La Liga del Interior, más conocido como el bloque de los “radicales con peluca” que a partir del 10 de diciembre quedarán tres de seis.

En síntesis, desde el 26 de octubre a la fecha, La Libertad Avanza no solo se garantizó el tercio, sino que lo superó. Se ubica en 94 bancas. Y, como la esperanza es lo último que se pierde, en La Libertad Avanza no descartan sumar a dos diputados más, por el acuerdo electoral que selló Karina Milei con el gobernador de Entre Ríos Rogelio Frigerio. Se trata de los entrerrianos Francisco Morchio y Sabrina Fregonese, que responden al mandatario provincial. El primero integra Encuentro Federal aunque, en estos dos años “jugó” mucho con el Gobierno. La segunda integra el bloque PRO.

A la posible baja de Morchio hay que añadirle que Natalia de la Sota, reelecta en octubre, sacó los platos de Encuentro Federal y armó Defendamos Córdoba. Ahora bien, la duda es si Encuentro Federal quedará reducido a Miguel Ángel Pichetto y Nicolás Massot o si ambos confluirán en Provincias Unidas, donde recalarán los diputados que responden a los gobernadores de Chubut, Santa Cruz, Jujuy, Córdoba, Corrientes y Santa Fe. Además del socialista Esteban Paulón y el radical Martín Lousteau, entre otros.

El rionegrino se niega a confluir luego de que un sector de los gobernadores impulsaran como presidenta de ese espacio a Gisela Scaglia (hoy vice de Santa Fe) en lugar de mantener a Pichetto al frente, tal cual le habían prometido. Como fuere, la presentación oficial de ese espacio se hará esta semana.

Diputados: las fugas de UP

En Unión por la Patria hubo una serie de movimientos que beneficiaron al oficialismo. Vale aclarar que el puntano que responde a Alberto Rodríguez Saá Jorge "Gato" Fernández jamás recaló en el bloque peronista (pese a que se lo contempló allí). Culminados los comicios, se supo que armaría rancho aparte una vez que asuma. El asunto es que el actual diputado Ernesto “Pipi” Alí, hoy en la bancada de Unión por la Patria, podría seguir sus pasos. Éste también responde al mandamás de San Luis.

Diputados-Debora

La otra baja de UP fue la de Javier Noguera. El tucumano desembarcará en el bloque Independencia, que se referencia en el gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo.

La estocada final la dio el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil. El martes por la tarde, concretó el movimiento que todos estaban esperando. Retiró de UP a 3 de los 4 diputados que son de su provincia. Solo se quedó bajo el paraguas de Germán Martínez Claudia Palladino, que responde a la exgobernadora y senadora Lucía Corpacci.

Con esa jugada, por parte del gobernador que jamás ocultó su cercanía con la Casa Rosada, LLA le arrebató la primera minoría al peronismo por una banca. Los bloques quedaron 94 a 93.