Diputados de Catamarca dejaron el bloque peronista y La Libertad Avanza será la primera fuerza

Se trata de Fernanda Ávila, Sebastián Nóblega y el legislador electo Fernando Monguillot, que responden al gobernador Raúl Jalil. Conformarán “Elijo Catamarca”.

Fernanda Ávila y Sebastián Noblega, dos de los diputados catamarqueños que se mantuvieron en el bloque de Unión por la Patria durante los últimos dos años. Inforama

Las últimas dos semanas, los bloques mayoritarios de la Cámara de Diputados presentaban novedades contrapuestas: mientras La Libertad Avanza continuaba incorporando dirigentes a su espacio, que antes se referenciaban con la extinta Juntos por el Cambio, el peronismo de Fuerza Patria intentaba evitar fugas para retener la primera minoría. Sin embargo, un día antes de la jura de los legisladores electos una noticia dejó a la bancada oficialista como principal fuerza: tres parlamentarios de Catamarca armarán su propio espacio.

Se trata de Fernanda Ávila, Sebastián Nóblega (quien presidirá el espacio) y electo Fernando Monguillot, que responden al gobernador Raúl Jalil. Conformarán “Elijo Catamarca”, dejando a Fuerza Patria en 93 diputados, mientras que La Libertad Avanza proyecta a tener 94. Por su parte, la otra legisladora catamarqueña electa por el justicialismo, Claudia Palladino, continúa en el bloque presidido por Germán Martínez, que encabezó una reunión este mismo martes en la previa de la jura, dispuesta para el miércoles 3 de diciembre a las 13 horas.

Según había anticipado Ámbito, un movimiento de estas características iba a ocurrir luego del acuerdo político que habían tomado los gobernadores de cuatro provincias (Catamarca, Misiones, Salta y Tucumán), que consensuaron tener un alineamiento en común en la Cámara de Diputados. Sólo restaba conocer el criterio de conformación de las comisiones y la estructura parlamentaria que finalmente tomaban los legisladores que respondían a cada mandatario.

Con esta definición, podría darse un interbloque entre "Independencia" (tres diputados referenciados con Osvaldo Jaldo), "Elijo Catamarca" y "País Federal", la nueva denominación que tomaría "Innovación Federal" (que responde al salteño Gustavo Sáenz y al misionero Hugo Passalacqua) junto a los exlibertarios de Coherencia y el MID. En caso de confirmarse, podría constituirse un espacio de 19 diputados, cerca de convertirse en la tercera fuerza parlamentaria.

goberna Osvaldo Jaldo, Hugo Passlacqua, Raul Jalil y Gustavo Sáenz, los gobernadores que tejen un bloque propio en el Congreso. Movimientos en Diputados Aún con esta noticia, y la conocida salida de Gerardo Zamora y Elía Moreno del bloque de Fuerza Patria del Senado para conformar el Frente Cívico por Santiago, el peronismo logró reducir las fragmentaciones de su bancada, desde donde se fueron los puntanos Ernesto Alí y Jorge Fernández.

Sin embargo, lo que provocó el cambio de hegemonía en la Cámara de Diputados fue el crecimiento de La Libertad Avanza. En principio, fue la incorporación de seis legisladores bullrichistas del PRO (Sabrina Ajmechet, Damián Arabia, Belén Avico, Silvana Giudici, Laura Rodríguez Machado y Patricia Vazquez). Luego llegó el movimiento de los tres radicales libertarios de La Liga del Interior: Mariano Campero, Luis Picat y Federico Tournier. Y, finalmente, Patricia Bullrich volvió a interceder para la adhesión de dos dirigentes referenciados con el PRO (Alejandro Bongiovanni y Verónica Razzini). A ellos se incorporaría Lorena Petrovich, quien ocupará el lugar de Silvia Lospennato (PRO), que anunció que dejará su lugar para asumir una banca en la Legislatura porteña. Aún resta conocer el destino de Daiana Fernández Molero y Sergio Capozzi del PRO, que podrían incorporarse a La Libertad Avanza y Encuentro Federal, respectivamente. El bloque presidido por Cristian Ritondo también perdió al santafesino José Núñez, que se sumó a Provincias Unidas. La buena noticia para el espacio amarillo es la permanencia de larretista Álvaro González.