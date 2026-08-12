Karina Milei estrena búnker bonaerense y apura acuerdo La Libertad Avanza-PRO

Karina Milei apura la campaña bonaerense para intentar revertir los números negativos de La Libertad Avanza en el principal distrito electoral del pais.

La Libertad Avanza y el PRO salieron a coordinar agendas en la provincia de Buenos Aires como señal de un nuevo acuerdo político para armar un frente en la provincia de Buenos Aires. No hay proyecto sustentable de reelección para Javier Milei sin un resultado, al menos competitivo, en el territorio bonaerense, urgencia que quedó en evidencia esta semana con la hiperactividad de Karina Milei en relación al principal distrito electoral del país.

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La hermana del Presidente abrió este lunes la semana dedicada al armado territorial de la provincia de Buenos Aires. Puso la Casa Rosada a disposición primero de los senadores bonaerenses, y en segundo turno, de los diputados, para cerrar filas y definir junto a Sebastian Pareja, titular de LLA de Buenos Aires, ejes programáticos de campaña en la provincia que gobierna Axel Kicillof.

Hoy, los bloques de La Libertad Avanza de la Legislatura bonaerense nos reunimos con Karina Milei, la Secretaria General de la Presidencia, acompañados por nuestro presidente Sebastián Pareja. Repasamos el trabajo legislativo realizado en cada Cámara durante el primer semestre,… pic.twitter.com/3y3SwPuB2F — La Libertad Avanza - PBA (@LLAenPBA) August 10, 2026 El martes, Pareja fue recibido en la oficina privada de Cristian Ritondo, jefe del PRO bonaerense, frente al Congreso. El diputado nacional del macrismo es el artífice del acuerdo con los libertarios que cristalizó en un agridulce frente electoral en 2025. Derrota por casi 14 puntos ante el peronismo en seis de las ochos secciones en los comicios desdoblados para concejos deliberantes municipales y Legislatura bonaerense, pero triunfo agónico casi dos meses después en las legislativas nacionales para el Congreso con Diego Santilli reemplazando a José Luis Espert al tope de la boleta de candidatos a diputados nacionales.

Mensaje del PRO a La Libertad Avanza "Nos reunimos con Sebastián Pareja para impulsar juntos, desde La Libertad Avanza y el PRO, dos reformas que van al hueso en la provincia de Buenos Aires: menos privilegios y una política de una vez por todas al servicio de la gente. Primera: defender el límite de dos mandatos para los intendentes. Kicillof y el kirchnerismo quieren voltearlo para que los mismos de siempre se atornillen al poder. Nosotros lo tenemos claro: nadie es dueño de un cargo, el poder debe alternarse. Segunda: una Legislatura Unicameral. Hoy Diputados y Senadores se eligen igual y hacen lo mismo. Doble estructura, doble gasto, cero beneficio para el vecino de la provincia. Basta de despilfarro populista. Es hora de liberar a la Provincia más importante del país y devolverle cada peso a los que la sostienen: para la seguridad, para la educación y para la salud de cada vecino. Los que queremos cambiar la Provincia ya estamos pensando ideas en equipo. Porque cuando trabajamos juntos, no hay populismo que nos frene", fue la publicación de Ritondo en sus redes sociales.

El jefe de los diputados nacionales del PRO es además amigo y promotor de la candidatura a gobernador bonaerense de Diego Santilli. El actual jefe de Gabinete de Milei viene del macrismo y emerge como una síntesis de ambos espacios para disputar el próximo año la provincia de Buenos Aires. A la afinidad bonaerense todavía le falta complementarse con un acuerdo espejo en la Ciudad de Buenos Aires donde Jorge Macri aspira a cerrar también un entendimiento con LLA para blindar su reelección en 2027. Una negociación delicada, aún abierta, que arrastra a la cancha a su primo Mauricio Macri ante la posibilidad de postularse nuevamente a presidente como método de presión para poner en riesgo la reelección de Milei ante una posible división del electorado afín al PRO y LLA.

Nos reunimos con Sebastián Pareja para impulsar juntos, desde La Libertad Avanza y el PRO, dos reformas que van al hueso en la Provincia de Buenos Aires: menos privilegios y una política de una vez por todas al servicio de la gente.



Primera: defender el límite de dos mandatos… pic.twitter.com/zSYVkz3t16 — Cristian Ritondo (@cristianritondo) August 12, 2026 El punto débil de Karina Milei Justamente en la Ciudad, y por tercera jornada consecutiva abocada al armado bonaerense, reaparecerá este jueves Karina Milei en la apertura oficial de un búnker de La Libertad Avanza de la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires emerge, en principio, como el distrito más complicado para la campaña libertaria. En especial si hay desdoblamiento electoral y con el antecedente de la derrota de LLA por casi 14 puntos ante el peronismo en los comicios del 7 de septiembre de 2025. El conurbano bonaerense, donde mandan los intendentes del PJ en la mayoría de los municipios, es el epicentro de la crisis económica que afecta a la caída del empleo formal y a las pymes, afectadas por un modelo orientado a sectores como el agro, la minería , la energía y los servicios financieros. Mientras el PRO retacea el apoyo para avanzar con la reforma electoral que impulsa el gobierno nacional en Diputados, incluida la eliminación de las PASO, hoy se firmará el dictamen del proyecto de Inocencia fiscal II que incluye una cláusula a pedido del macrismo. Quedarán excluidos del beneficios de la presentación simplificada los funcionarios públicos, "para prevenir que ocurra un nuevo caso como el de Manuel Adorni", explican desde la bancada amarilla.