Casa Rosada descartó una salida de Federico Sturzenegger del equipo de Javier Milei: "Es una figura clave" + Agregar ámbito en









El vocero Adrián Ravier defendió la gestión del ministro de Transformación y Desregulación del Estado, quien este martes participará de la mesa política.

Javier Milei junto a Federico Sturzenegger, durante la ceremonia de jura.

El vocero Adrián Ravier defendió este martes, en conferencia de prensa, la gestión del ministro de Transformación y Desregulación del Estado, Federico Sturzenegger. "Es uno de los ministros más importantes de este gobierno, es una figura clave", afirmó.

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Ante una consulta de la prensa acreditada, el funcionario descartó la salida en lo inmediato del ministro, quien viene de sufrir una derrota en el Senado, donde no prosperaron capítulos clave de la ley Inviolabilidad de la Propiedad Privada, de su autoría.

"Nosotros hemos recibido a diciembre de 2023 una Argentina en la cual el Estado era una máquina de impedir. Gracias a Sturzenegger, y, por supuesto, el liderazgo del Presidente, hemos podido aprobar más de 16000 desregulaciones. Y, a partir de ahí, tenemos una economía mucho más libre. Sturzenegger tiene una tarea importante, que es tratar de hacer a la Argentina competitiva". completó Ravier.

Javier Milei junto a Federico Sturzenegger, durante una clase en una universidad privada. Presidencia "Sturzenegger es una figura clave que claramente tiene el respaldo, no solo del Presidente, sino también de todo el Gobierno", remarcó.

Federico Sturzenegger dará explicaciones en la mesa política tras el revés en el Senado La mesa política que conduce Karina Milei volverá a reunirse este martes en la Casa Rosada, en un encuentro que estará atravesado por el traspié que sufrió el Gobierno la semana pasada en el Senado y por la necesidad de reordenar la estrategia legislativa para los próximos meses. La principal novedad será la incorporación de Federico Sturzenegger, quien participará del encuentro para presentar los detalles de su nuevo proyecto de desregulación.

Según explicaron en el entorno del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, la presencia de Sturzenegger -quien no susle participar de estos encuentros- tendrá como objetivo explicar ante los integrantes de la mesa política el contenido y el alcance del paquete que prepara su cartera. El proyecto todavía no fue presentado formalmente y circuló hasta ahora como un borrador que contempla modificaciones en distintos sectores de la economía. Hasta ahora, el vínculo directo entre Milei y Sturzenegger había permitido que buena parte de la agenda desreguladora avanzara con el respaldo presidencial como principal aval político. El escenario ahora es puesto a prueba y el ministro deberá ahora presentar sus proyectos ante la mesa que concentra buena parte de las decisiones políticas del Gobierno.