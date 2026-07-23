Jorge Macri insistió en reeditar una alianza con LLA en CABA: "No hay que descartar un acuerdo para no volver al pasado"

El jefe de Gobierno volvió a deslizar la posibilidad de conformar una alianza con los libertarios. El buen vínculo reciente en el plano legislativo, que se plasmó en la aprobación de diversas leyes, abre las puertas a una reedición de la coalición.

Jorge Macri volvió este jueves a deslizar la posibilidad de una alianza con La Libertad Avanza (LLA) en la Ciudad de Buenos Aires de cara a las elecciones porteñas en las que el jefe de Gobierno irá en busca de la reelección. El líder del PRO de CABA busca forzar una interna que le permita convertirse en el candidato de una coalición que compita contra el peronismo.

El mandatario capitalino reafirmó sus intenciones de ir en busca de un segundo mandato y se refirió a las posibilidades de reeditar la alianza que el macrismo y los libertarios sellaron en octubre del año pasado para las elecciones legislativas nacionales. “No hay que descartar un acuerdo con LLA en la Ciudad. El gran desafío es no volver al pasado”, dijo.

Para Macri, además de lograr un nuevo mandato, el gran objetivo es evitar que triunfe el justicialismo, al que considera como la "gran amenaza". "No tenemos que volver al pasado. No podemos permitirnos cometer nuevamente ese error. Regresar al pasado es volver al kirchnerismo, al populismo, a un país que quedó devastado, con niveles de emisión e inflación descontrolados”, advirtió.

Por ese motivo, el alcalde planteó que deberán encontrar los caminos para que evitar un triunfo de la oposición. "Tenemos que hacer el esfuerzo por encontrar los mecanismos para que eso no ocurra" , señaló en referencia a propiciar un acercamiento con los libertarios.

Según dijo, entre ambos espacios “hay muchos puntos en común" que podrían permitir el acuerdo, a pesar de que existen "algunas diferencias" . "Tenemos que hacer el máximo esfuerzo para evitar volver al pasado y que el estilo de vida del porteño sea afectado por el sistema de desorden y abandono del conurbano”, reafirmó e insistió: "No lo vamos a permitir, como no permitimos las casas ocupadas ni manteros que hoy se habían naturalizado, y hoy no están más”.

Al hablar de la buena sintonía con los libertarios, destacó la aprobación reciente de los cambios de la ley de Anti Trapitos. Este año, la Legislatura porteña también sancionó con apoyo de LLA la ampliación del Presupuesto 2026, a cambio del apoyo del oficialismo a la aprobación del RIGI y el RIMI de CABA.

Luego, Jorge Macri fue consultado por su vínculo con su primo Mauricio Macri. “Hablamos habitualmente, me lo crucé ayer, la semana que viene tenemos reunión de gestión. Veremos temas de ciudad, de reforma del Estado, baja de impuestos, desregulación”, comentó para despejar cualquier versión de distanciamiento.

El alcalde afirmó que la relación entre ambos está "muy bien" y reveló que su primo lo ayuda a pensar. “Tiene experiencia, tiene rol muy importante en el Pro, con el próximo paso”, indicó.

Las dudas en La Libertad Avanza

En el marco de las definiciones electorales, la semana pasada la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, recibió en Casa Rosada a la jefa del bloque de legisladores porteños de La Libertad Avanza (LLA), Pilar Ramírez, junto a otros legisladores y equipos técnicos del espacio, para diagramar el armado territorial de cara a las elecciones de 2027.

Durante el encuentro, los legisladores y los equipos técnicos le transmitieron a Milei su preocupación por tres problemáticas puntuales de la Ciudad: la acumulación de residuos, los problemas de circulación que generan las barreras ferroviarias y la falta de desarrollo en el sur de la Capital Federal.

Además, presentaron los proyectos que impulsarán en la Legislatura porteña y repasaron los avances en la elaboración de la plataforma de gobierno del espacio con vistas a los comicios de 2027.

En tierras libertarias aún es una incógnita quién será el o la candidata del espacio. El que picaba en punta era Manuel Adorni, pero los escándalos por presunto enriquecimiento ilícito que lo obligaron a renunciar a la Jefatura de Gabinete lo corrieron de la carrera. La senadora nacional Patricia Bullrich es quien podría tomar su lugar, dada su buena performance en las elecciones del 2025, pero en su entorno evitan confirmar cuál será su rol el próximo año.