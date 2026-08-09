Karina Milei activa campaña bonaerense de La Libertad Avanza con una cumbre en la Casa Rosada Por Ezequiel Rudman + Agregar ámbito en









La hermana de Javier Milei recibirá este lunes a los senadores y diputados bonaerenses en Casa Rosada a la espera de la definición del calendario electoral en la provincia.

Karina Milei se pone al frente del armado teritorial de LLA en la provincia de Buenos Aires.

Karina Milei se activará este lunes en Casa Rosada la campaña de La Libertad Avanza de la provincia de Buenos Aires con un cumbre junto a senadores y diputados provinciales. En medio de la indefinición del calendario electoral bonaerense, la hermana de Javier Milei se pondrá al frente del armado territorial del principal distrito electoral del país con un ojo en lo que pueda ocurrir también en la interna del peronismo entre Axel Kicillof y Cristina Fernández de Kirchner.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El encuentro de la secretaria general de la presidencia, acompañada por el titular de LLA de la provincia de Buenos Aires, Sebastián Pareja, se desarrollará en dos turnos. A las 15:00, Karina recibirá en Casa Rosada a los senadores provinciales y, más tarde, a las 17:00 será el turno de los diputados. A la reunión podría sumarse también Diego Santilli, jefe de gabinete y uno de los referentes del oficialismo para disputar la gobernación.

La provincia de Buenos Aires emerge, en principio, como el distrito más complicado para la campaña libertaria. En especial si hay desdoblamiento electoral y con el antecedente de la derrota de LLA por casi 14 puntos ante el peronismo en los comicios del 7 de septiembre de 2025. El conurbano bonaerense, donde mandan los intendentes del PJ en la mayoría de los municipios, es el epicentro de la crisis económica que afecta a la caída del empleo formal y a las pymes, afectadas por un modelo orientado a sectores como el agro, la minería , la energía y los servicios financieros.

La tropa de Karina Milei Con 10 senadores provinciales bajo el mando de Carlos Curestis y 20 diputados provinciales a cargo de Agustín Romo, delegado de las Fuerzas del Cielo De Santiago Caputo en la provincia de Buenos Aires, los legisladores libertarios presentarían un informe critico de la situación de la provincia de Buenos Aires y ratificarán su rechazo a la re-reelección de los intendentes que evalúa el peronismo de Kicillof. En la agenda legislativa que impulsa Pareja también figura la eliminación del Senado bonaerense que actualmente preside Verónica Magario y que se encuentra paralizado por la interna del peronismo.

"La provincia de Buenos Aires está en crisis desde hace años. Abandono, desidia y un relato que ya no resiste la realidad. Mientras colapsan la salud, la educación y la seguridad, al kirchnerismo no se le ocurre mejor idea que proponer un aumento de la cantidad de legisladores en ambas cámaras. Son coherentes con su historia. Con sus intenciones de salvarse de por vida en el Estado, a costa del esfuerzo de quienes pagamos impuestos y siempre encuentran recursos para sostener a la política".

Y agregó: "que la casta esté en orden, aunque vivamos cada vez peor. Pero chocaron con una realidad. La sociedad quiere a la casta afuera. Estamos cansados de sostener bancas y contratos políticos mientras el Estado provincial abandona sus funciones esenciales. Por eso vamos a eliminar el Senado bonaerense y usar esa montaña de plata para volver a priorizar lo básico y devolvérsela a quienes lo financian con sus impuestos", fue la advertencia de Pareja en caso de que LLA llegue a la gobernación. Socios de La Libertad Avanza Una agenda que sintoniza con el PRO bonaerense de Cristian Ritondo, artífice del acuerdo electoral con LLA en las elecciones legislativas del 2025 que, con Santilli reemplazando a Jose Luis Espert al frente de la boleta de diputados nacionales, les permitió revertir la derrota de 14 puntos registrada en los comicios locales de septiembre. En un escenario del elección desdoblada, las chances del peronismo crecerían en la provincia de Buenos Aires, más teniendo en cuenta el antecedente del 7 de septiembre de 2025 cuando con el 47,28% de los votos, Fuerza Patria se impuso en seis secciones electorales, mientras que La Libertad Avanza, con el 33,7%, solo ganó en la quinta y en la sexta. La ratificación de Ritondo como jefe del PRO en la provincia es un indicio de un eventual nuevo acuerdo para 2027. Un escenario que se potencia ante la posibilidad de que Santilli, dirigente proveniente del macrismo, sea el candidato a gobernador de ese presunto frente electoral. En paralelo, Karina ya activó la inauguración de un local partidario en el barrio de San Telmo y ajusta los detalles del próximo Congreso provincial de LLA. E instruye a Luis "Toto" Caputo para que acentúe la asfixia financiera al gobierno de Kicillof.