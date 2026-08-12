El refugio de Buenos Aires pegado a la costa ideal para una escapada de fin de semana

Tradiciones criollas, propuestas gastronómicas y rincones naturales forman parte de una alternativa que invita a cambiar de aire sin viajar demasiado.

Para quienes buscan hacer turismo sin armar una logística complicada, la provincia de Buenos Aires guarda destinos que permiten cortar con la rutina durante unos días. Entre caminos rurales, espacios naturales y propuestas vinculadas con la identidad bonaerense, existen opciones que combinan descanso y actividades para distintos perfiles de viajeros.

La cercanía con los principales balnearios de la costa atlántica suma otro atractivo para quienes quieren armar una escapada diferente. El paisaje cambia a medida que se dejan atrás los grandes centros urbanos y aparecen campos, lagunas y construcciones que conservan parte de la historia de la región.

En ese mapa aparece General Madariaga , donde las tradiciones criollas siguen teniendo una presencia marcada y conviven con alternativas vinculadas al turismo de naturaleza y la gastronomía. Además, su ubicación permite combinar una visita tranquila con una salida hacia el mar.

General Madariaga está ubicada en el sudeste de la provincia de Buenos Aires y funciona como una puerta de entrada hacia distintos puntos de la costa atlántica. Se encuentra a unos 27 kilómetros de Pinamar y a aproximadamente 46 kilómetros de Villa Gesell, mientras que desde la Ciudad de Buenos Aires el recorrido ronda los 310 kilómetros.

La ciudad fue fundada en 1907 y actualmente tiene más de 25 mil habitantes. Su perfil combina el crecimiento de una localidad bonaerense con la conservación de edificios, espacios y costumbres vinculadas con sus primeros años. La Dirección de Turismo local propone, entre otras alternativas, circuitos por el casco céntrico y recorridos patrimoniales para conocer parte de esa historia.

La zona también conserva ambientes naturales de interés. La Reserva Natural Provincial Laguna Salada Grande protege una muestra del paisaje original de los antiguos Pagos del Tuyú y cuenta con una importante diversidad de flora y fauna. El área es especialmente atractiva para quienes disfrutan del avistaje de aves y las actividades relacionadas con el ecoturismo.

Qué se puede hacer en General Madariaga

Una de las alternativas más interesantes está relacionada con sus lagunas. La Salada Grande y Los Horcones son puntos elegidos para la pesca del pejerrey, aunque la propuesta no termina ahí: también existen posibilidades para realizar paseos en bote, kayak o canoa, observar aves y disfrutar de jornadas al aire libre.

La Laguna Salada Grande cuenta con sectores destinados a camping, parrillas, juegos infantiles, alquiler de embarcaciones y otros servicios. Para quienes practican pesca deportiva, hay que tener en cuenta que se requiere la licencia correspondiente.

Un destino que conserva una identidad propia y una atmósfera diferente. Turismo Madariaga

Otra opción es la Laguna El Carbón, ubicada a unos 6,5 kilómetros de la rotonda principal de la ciudad. El lugar dispone de juegos, mesas y parrillas, por lo que puede ser una alternativa para pasar varias horas en contacto con un entorno rural.

También está la Laguna La Larga, situada aproximadamente a 9 kilómetros del centro. Tiene un sector recreativo con mesas, bancos, parrillas, playa y dos muelles. El último tramo del acceso se realiza por un camino de tierra, un detalle a tener presente antes de salir.

A la propuesta natural se suma la gastronomía. En los últimos años, el partido incorporó experiencias vinculadas con el vino y la producción local. Una de ellas es Atlántica, el espacio gastronómico de Bodega Gamboa, instalado entre viñedos y a pocos kilómetros del océano. El lugar ofrece cocina de autor, degustaciones y recorridos por las plantaciones, con una propuesta que combina productos regionales, pescados de la costa y carnes de productores cercanos.

Para quienes prefieren historia y cultura, el circuito patrimonial “Si las paredes hablaran...” propone recorrer construcciones del casco urbano que permiten conocer diferentes etapas de la ciudad. También se puede visitar el histórico Puesto La Invernada, antiguo puesto de la Estancia Juancho Viejo, asociado a la historia de Felicitas Guerrero y de territorios que posteriormente dieron origen a localidades como Pinamar y Cariló.

Cómo ir hasta General Madariaga

Desde la Ciudad de Buenos Aires, el trayecto en automóvil es de aproximadamente 310 kilómetros. El recorrido indicado por la Dirección de Turismo parte por la Autopista Buenos Aires-La Plata y continúa por la Ruta 2 hasta Dolores. Luego se toma la Ruta 63, se conecta con la Ruta 11 y finalmente se continúa por la Ruta 56 hasta llegar a General Madariaga.

El viaje demanda alrededor de tres horas, aunque el tiempo puede variar según el tránsito, el punto exacto de partida y las condiciones de la ruta. Por eso, para una escapada de fin de semana, conviene salir con margen y revisar el estado de los caminos antes de viajar.