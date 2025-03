La chicana de Javier Milei a Facundo Manes: "Leela Manes te va a hacer bien. Supuestamente vos entendés cómo funciona el cerebro y no aprendiste nada"

"Te falta mucha lectura Manes", concluyó el Presidente.

video milei manes.MP4 El cruce entre Javier Milei y Facundo Manes.

Por su parte, Manes luego publicó un descargo en su cuenta de X, en donde escribió: "Dedíquese a gobernar, baje los impuestos, sea un poquito más honesto, y utilice ese cargo para hablarle a la gente, no para agredir a los diputados, que fuimos elegidos por el pueblo, igual que usted".

Señor presidente, a diferencia de usted, yo no promocioné una estafa cripto millonaria, ni designé jueces por decreto a la Corte con el prontuario de Lijo. Dedíquese a gobernar, baje los impuestos, sea un poquito más honesto, y utilice ese cargo para hablarle a la gente, no para… pic.twitter.com/9qxQHpuTKo — Facundo Manes (@ManesF) March 2, 2025

Santiago Caputo cruzó a Facundo Manes en los pasillos del Congreso: "Ahora me vas a conocer"

Al salir del recinto, Facundo Manes aseguró que Santiago Caputo "lo amenazó", primero en el recinto -desde el palco-, y luego cuando se cruzaron cara a cara.

SANTIAGO CAPUTO.jpg El cruce de Caputo y Manes comenzó en el recinto.

"Cuando el presidente Milei hablaba del capítulo de la Justicia y quedaba como que era el nuevo justiciero argentino, yo le digo: 'No va a hablar de la criptoestafa, de dos jueces de la Corte Suprema nombrados por decreto un día antes de que empiece a funcionar el Senado. Ahí yo siento gritos de atrás, del palco, me doy vuelta y era Santiago Caputo", relató el legislador.

Y continuó: "Me empezó a mirar, yo lo miré y me hablaba pero yo no lo escuchaba. Me hacía cómo 'Ahora vas a escuchar de mí', como diciendo: 'Te voy a poner la SIDE, la AFIP', eso es lo que interpreté yo".

Luego, el diputado contó como comenzó el altercado en el pasillo: "Viene él enfurecido, miren que yo me dedico a estudiar la mente, y me dice: 'Ahora me vas a escuchar', como diciendo te voy a poner todo el aparato del Estado a perseguirte".

Además, agregó: "Y me vas a conocer ahora, me dice, y viene alguien que estaba con él y me pega dos piñas en el pecho. Me dijeron que era Jazmín, no la conozco. Bajaron de la escalera a buscarme a mí".

"Si a un diputado de la Nación le pasa esto en la Cámara de Diputados, qué le va a pasar a un periodista honesto que quiere criticar a un Gobierno como cualquier democracia", expresó.

En ese sentido, manifestó: "Esto es un vandalismo, Milei nos está llevando a ser un país bananero. Jueces de la Corte Suprema por decreto, perseguir al periodismo independiente, usar el aparato del Estado para perseguir a los opositores. Esto no es una república. Por favor, tomemos conciencia, que por bajar la inflación no podemos bajar la república. Nos costó muerte, nos costó décadas de historia".

"Yo no tengo miedo. Lo que quieren ellos es instalar el miedo, porque cuando la sociedad tiene miedo el mundo se detiene y nadie hace nada. Yo no tengo miedo, estoy limpio. Dono mi sueldo a la medicina y me metí a la política para cambiarla, no como ellos para abusar del poder", concluyó.