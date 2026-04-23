La fiscalía pidió archivar la denuncia por el viaje de la esposa de Manuel Adorni en el avión presidencial + Seguir en









La fiscal federal Alejandra Mangano consideró que la inclusión de Bettina Angeletti en el viaje es “un uso razonable de la discrecionalidad de las decisiones presidenciales”.

Manuel Adorni y su esposa en el viaje a Nueva York.

La fiscal federal Alejandra Mangano pidió al juez Daniel Rafecas que archive la causa contra la esposa de Manuel Adorni por su viaje en el avión presidencial hacia Nueva York, para participar en el Argentina Week, al considerar que la inclusión de Bettina Angeletti en la comitiva es “un uso razonable de la discrecionalidad de las decisiones presidenciales”.

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De acuerdo con lo expuesto, Angeletti había sido invitada a participar de la Argentina Week en Nueva York, lo que —según la fiscal— elimina la necesidad de una autorización especial para su presencia en la comitiva. El vuelo partió el 6 de marzo, incluyó una escala de dos días en Miami y tuvo como destino final la ciudad de Nueva York.

Uno de los puntos centrales del planteo es que no existió perjuicio económico para las arcas públicas. El avión contaba con capacidad para 39 pasajeros y, al momento del viaje, había asientos disponibles, por lo que la incorporación de Angeletti no generó costos adicionales. Además, se aclaró que el regreso no se realizó mediante recursos oficiales, sino a través de un vuelo comercial abonado de forma privada.

Por su parte, Adorni había rechazado las críticas en torno al viaje. Sostuvo que la invitación fue cursada desde Presidencia y remarcó que los gastos personales fueron cubiertos por su cuenta. También advirtió sobre la circulación de información errónea y cuestionó las versiones difundidas sobre el tema.

En declaraciones públicas, el funcionario insistió en que no existió ninguna irregularidad y señaló que es habitual que integrantes de comitivas oficiales viajen acompañados por sus parejas. En esa línea, destacó que las delegaciones actuales son más reducidas que en gestiones anteriores y que quienes no forman parte oficial deben afrontar sus propios gastos.

El caso también se enmarca en la normativa vigente sobre viajes oficiales. La Decisión Administrativa 9/2026 establece límites en la cantidad de integrantes de las comitivas y exige justificar cualquier ampliación excepcional. Asimismo, el Decreto 712/2024 dispone que las aeronaves públicas deben utilizarse exclusivamente para funciones vinculadas al servicio del Estado, prohibiendo su uso con fines equivalentes a los de una aeronave privada.