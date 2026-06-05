Lanzan una convocatoria en CABA para presentar "proyectos imposibles" de vivienda y urbanismo: cómo participar + Agregar ámbito en









La propuesta es impulsada por el Consejo Económico y Social de la Ciudad de Buenos Aires (CESBA) y la editorial El Gato y la Caja.

El plazo para enviar proyectos cierra el 19 de junio. CESBA

Con el objetivo de impulsar iniciativas relacionados a la problemática habitacional y el bienestar urbano, el Consejo Económico y Social de la Ciudad de Buenos Aires (CESBA) y la editorial El Gato y la Caja lanzaron “Buenos Aires desafía al futuro”. Se trata de una convocatoria para que los jóvenes presenten sus “proyectos imposibles” sobre vivienda y urbanismo en la CABA.

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La nueva iniciativa apunta a dar respuestas y encontrar soluciones innovadoras para los desafíos que presenta la vida cotidiana en la Ciudad de Buenos Aires. A partir espacios de pensamiento, creación e intercambio, buscan dar forma a una nueva agenda programática y transformadora.

"Buenos Aires atraviesa una profunda y acelerada transformación. Se sacude desde sus cimientos: cambia su demografía, cambian sus formas de habitar, de trabajar, de consumir, de vincularnos" sostuvo Manuel Socías, presidente del CESBA. "Ante ese desafío, este es un llamado a la imaginación política, en búsqueda de ideas "utópicas, delirantes, imposibles" que muevan el tablero del debate urbano y la conversación política" concluyó.

Cuándo y cómo enviar los proyectos El plazo para enviar las propuestas abrió el 1 de junio y cerrará el 19 de este mes. Podrán postularse grupos de 3 a 7 integrantes que tengan entre 18 y 35 años. Los proyectos seleccionados recibirán asesoramiento técnico, mentorías en comunicación y visibilidad institucional en un proceso de incubación que durará 10 semanas. Las bases y condiciones para aplicar pueden encontrarse en www.badesafiaalfuturo.com.

Desde El Gato y la Caja afirmaron que la convocatoria aborda el diseño no solo como herramienta sino también "como perspectiva, como la capacidad de imaginar, disputar y construir futuros deseables. Por eso nos interpela". "Además nos interpela de una manera nueva. En el libro Urbanofilia nos preguntamos por la experiencia de vivir en ciudades de la manera más amplia posible, sin centrarnos en ninguna ciudad en específico. Buenos Aires desafía al futuro es una oportunidad concreta de situar la mirada sobre un territorio específico: nuestra Ciudad", cerraron.

El comité de selección de proyectos estará integrado por Manuel Socías (presidente del CESBA), Bárbara Rossen (legisladora CABA), Álvaro García Resta (arquitecto y urbanista), Mercedes Pombo (cofundadora de Jóvenes por el Clima) y Felipe González (especialista en urbanismo, El Gato y la Caja).