Guillermo Francos, sobre la defensa de Manuel Adorni: "Un jefe de Gabinete no puede ser irónico o soberbio"

El antecesor de Adorni se refirió a la situación judicial del actual jefe de Gabinete y al impacto de la misma en la opinión pública. Además, también dio su visión sobre el rumbo económico del país.

El exjefe de Gabinete, Guillermo Francos , analizó la situación judicial que atraviesa Manuel Adorni - actualmente investigado por presunto enriquecimiento ilícito - y criticó su postura y "liviandad" del vocero ante las acusaciones que afronta. “ Un jefe de Gabinete tiene que guardar un estilo que no pinte a irónico o soberbio . La gente lo toma mal . No me gustaron esos mensajes. Quizás es una estrategia, pero no me gustaron”, aseguró en referencia a los posteos que hizo Adorni durante los últimos días en la red social X.

La situación del actual jefe de Gabinete genera tensiones en Casa Rosada . La investigación avanza y, el pasado miércoles, el hijo de una de las jubiladas que vendedora del departamento declaró que el funcionario le debe u$s 65.000 correspondientes a refacciones del departamento.

Mientras tanto, la respuesta del vocero en redes sociales en los últimos días apunto a comentarios irónicos sobre las acusaciones que recaen sobre el. “Me dijeron que cambiaste las lámparas incandescentes por led. ¿Podrías desmentir esta acusación gravísima?”, bromeó un militante libertario en X, a lo que Adorni respondió: “ Lo hice pero antes de asumir ”.

“Me cuesta mucho opinar sobre este tema”, agregó Francos sobre las denuncias que recaen sobre el vocero.

“Hay cosas que a uno pueden gustarle o no. El Presidente decidió apoyarlo y lo que no me gusta es que se tome livianamente el tema o que se haga bromas en las redes”, sentenció sobre los mensajes de Adorni en redes.

image La semana que viene, Adorni deberá dar su primer informe de gestión en la Cámara de Diputados.

Por otro lado, Francos también analizó la interna libertaria entre los sectores de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el conducido por el asesor Santiago Caputo. “Muchas veces se encuentra entre dos sectores fuertes y tiene que laudar. Hay que ser más racionales y no dejarse llevar por las pasiones“, afirmó.

En esa línea, Francos aseguró que estas discusiones le juegan en contra a la gestión de Milei: "Estas cosas perjudican y generan un clima de duda”.

El rumbo económico del país

En otro pasaje de la entrevista que brindó a TN, Francos fue consultado por la actualidad política y económica del país, que ya transita el tercer año del gobierno de Milei.

“Hay sectores que están más afectados con esta economía que cambió muchas cosas para bien“, detalló el exjefe de Gabinete sobre el rumbo del programa Económico. En ese sentido, sentenció: “Creo honestamente en Argentina”.

Sobre la labor libertaria, Francos rescató que "el país estaba destrozado" cuando llegaron al Gobierno en diciembre de 2023 y cerró: "El Gobierno Nacional fue el único que bajó impuestos, con la baja de retenciones y la disminución en el impuesto a las Ganancias”.